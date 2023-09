Die Ausstellung „ToleranzRäume“ kommt zum ersten Mal nach Südbaden. Das Projekt wurde vom Verein Toleranz-Tunnel entwickelt und wird aus Mitteln des Deutschen Bundestages finanziert. Es handelt sich dabei um einen Container, der mit einer vielseitigen Ausstellung zu den Themen Respekt, Toleranz und Mitmenschlichkeit durch Kommunen in ganz Deutschland tourt. „Beim Thema Toleranz können wir jeden Tag etwas dazulernen“, betont Bürgermeister Alexander Guhl. Ab Mittwoch, 4. Oktober, wird das auch in der Ausstellung, die auf der Parkanlage vor dem Bahnhof in Bad Säckingen geplant ist, möglich sein.

Der Verein Toleranz-Tunnel kam mit dem Vorschlag zunächst auf Frank van Veen als Vorsitzenden des Kunstvereins zu. Dieser hat bereits politische Fotoausstellungen organisiert, wie beispielsweise zum Thema Kindersoldaten. „Unsere Aufgabe ist es nicht nur schöne Kunst zu zeigen, sondern auch Dialog herbeizuführen“, betont van Veen.

Alexander Guhl: „Beim Thema Toleranz können wir jeden Tag etwas dazulernen“ | Bild: Marie Berchtold

Da es sich bei der Ausstellung im Container allerdings nicht um ein typisches Format des Kunstvereins handle und das Thema außerdem die ganze Stadt betreffe, holte van Veen auch das Tourismus- und Kulturamt unter der Leitung von Thomas Ays mit ins Boot.

In Zusammenarbeit der Stadt Bad Säckingen und dem Kunstverein Hochrhein wird am Mitwoch, 4. Oktober, nun die Ausstellung eröffnet. Zu diesem Anlass hält Frank van Veen einen Einführungsvortrag und einige Gäste aus der Politik werden erwartet.

Während es im Innenraum der Ausstellung um den Begriff der Toleranz und historische Beispiele geht, soll im Außenbereich das Thema Toleranz im Alltag dargestellt werden. „Es gibt Spiele, kleine Filmchen und Prospektmaterial“, erzählt van Veen.

Frank van Veen über das neue Projekt: „Wir sind offen für das, was da passiert.“ | Bild: Marie Berchtold

Die Ausstellung wird bis zum 2. November täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Ein freier Eintritt garantiert, dass jeder die Chance hat, etwas Neues über das Thema zu lernen. Frank van Veen hofft, dass es an diesem neuen Begegnungsort zu Gesprächen kommt und das Projekt angenommen wird. „Die Demokratie lebt vom Diskurs“, erklärt er. Anfangs möchte er auch selbst immer wieder vor Ort vorbeischauen. „Wir sind offen für das, was da passiert“, betont der Kunstvereinsvorsitzende.

Zu sehen wird die Ausstellung in einem Container auf der Parkanlage zwischen Bahnhof und Tourist-Information sein. Die zentrale Lage sei dabei bewusst gewählt worden, erklärt van Veen. So soll der problematische und viel frequentierte Brennpunkt, an dem es sonst immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt, durch das Projekt aufgewertet werden.

Großes Interesse wurde bereits von Seiten der Schulen geäußert. Zusammen mit Manuel Elis, Fachsbereichsleiter für Bildung, Soziales, Tourismus und Kultur, sei van Veen auf alle Schulen in Bad Säckingen zugegangen. Die Angelegenheit liegt ihm am Herzen: „Es ist wichtig, dieses Thema an die Schulen heranzutragen.“