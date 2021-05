Bad Säckingen vor 59 Minuten

Ein Busfahrer erhält ein mildes Urteil nach einer Unfallflucht

Ein Busfahrer hat einen Carport in Hogschür beschädigt und zuerst die Kinder in die Schule gebracht, bevor er den Unfall beim Betriebshof in Görwihl gemeldet hat. Das erkannte das Gericht in Bad Säckingen an und hob den Führerscheinentzug auf.