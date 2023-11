Bad Säckingen – Brennende Kerzen in kleinen Laternen führten am Sonntagabend zur Altkatholischen Kirche St. Peter und Paul auf dem Aufriedhof Bad Säckingen. Da hatte das Orchester MusikHoch3 zum Konzert eingeladen. Die Kirche, mit leuchtenden Kerzen festlich geschmückt, war gut gefüllt mit Besuchern. Den erwartungsfreudigen Gesichtern war es anzusehen, dass es etwas Besonderes geben wird. Das Glöcklein der Kirche läutete und alles wartete geduldig auf den Beginn der Veranstaltung. Schnell füllte sich der Altarraum mit den schwarz gekleideten Musikern und ihren Instrumenten – Geigen, Querflöten, Klarinetten, Oboen, Pauken und Celli. Armin Stenzel, der Hausherr, begrüßte die Zuhörer. Die Musiker stammen aus dem Dreiländereck und wollen mit ihrer Musik eine christliche Botschaft verkünden. Mit Blick auf den Totensonntag und auf die Endlichkeit des Lebens zitierte Armin Stenzel Gedanken einer Säckingerin aus ihrer Schrift „Die Lachfalten Gottes“: „Wenn ich nochmal leben könnte, würde ich jeden Augenblick auskosten, mehr barfuß laufen, mehr genießen.“

Der erste Teil des Musikprogramms widmete sich dem Frieden, der zweite Teil der Natur, dem Garten und der dritte der Freude. Ausgewählte Lieder und Musikstücke unter Leitung des Dirigenten Bernd Kielmann erfüllten den Kirchenraum. Die bekannte Melodie von Krystin Getty „He will hold me fast“ und das Kirchenlied „Meine Zeit in deinen Händen“ führten zu Händels „Lascia ch´io pianga“, dem österreichischen Volkslied „Edelweiss“ und zu gewaltigen Tönen in „Battle Hymn of the Republic“. Die Musiker, die die vielen Proben in ihr Berufsleben integrieren müssen, es sind alles Laienspieler, spielten voller Leidenschaft nach dem geschickt eingesetzten Taktstab ihres Dirigenten. Das Konzert gipfelte in dem Stück „Land of Hope and Glory“ von Edward Elgar. Als Zugabe gab es „Over the Rainbow“. Die Spenden der Zuhörer sind für die Bad Säckinger Tafel und die Jugendarbeit im Alten Gefängnis, dem Probelokal der Hobbymusiker, gedacht. Am Totensonntag in eine friedliche und freudige Stimmung zu kommen, das schaffte das kleine Orchester spielend. Zum Abschluss erklang „Großer Gott wir loben dich“, von den Musikern und Zuhörern gemeinsam gesungen. Und strahlende Gesichter verließen das schöne Konzert.