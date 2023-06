Überraschung im Todtmooser Gemeinderat: Der frühere Bad Säckinger Tourismusdirektor Bernhard Mosandl wird künftig die Schwarzwaldgemeinde Todtmoos beraten. Von 2008 bis 2015 verantwortete der Unterfranke das Tourismusmarketing der Trompeterstadt, bevor er – nach einer erfolglosen Bürgermeisterkandidatur – nach Bodenmais im Bayerischen Wald wechselte. Heute ist er selbstständig mit einer eigenen Tourismusagentur in seiner fränkischen Heimat.

Bernhard Mosandl berät Todtmoos künftig. | Bild: Bodenmais Tourismus und Marketing GmbH

Der Kur- und Ferienort Todtmoos muss die Vermarktung des Tourismus nach dem Austritt aus der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) ab Januar 2024 wieder in die eigene Hand nehmen. Der Gemeinderat vergab in der jüngsten Sitzung im Zuge der Neuausrichtung im Tourismus einige Aufträge an externe Dienstleister.

Als Berater für die Entscheidungen wurde Bernhard Mosandl, Geschäftsführer der Regio Tourismus Marketing, hinzugezogen in Zusammenarbeit mit Volker Albiez, der in Todtmoos für das Innenmarketing zuständig ist.

Das Tourismus-Marketing Nach fünf Jahren Mitgliedschaft verlässt die Gemeinde Todtmoos zum Jahreswechsel 2023/24 die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und kehrt zurück zur Ferienwelt Südschwarzwald. Für das Tourismusmarketing, das die HTG für Todtmoos ausführte, bezahlte die Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren rund 2,5 Millionen Euro. Die hohen Kosten waren mit ein Grund dafür, dass sich die Gemeinde Todtmoos von der HTG trennte. Nun liegt das Marketing wieder in der Hand der Gemeinde; die Touristinformation wird ab Januar 2024 ebenfalls wieder in Eigenregie betrieben.

Benötigt wird eine neue touristische und kommunale Internetseite. Diese wird von der Firma 4Ws Netdesign aus Oberried zum Preis von 12.400 Euro erstellt. An den Start gehen soll der neue Internetauftritt von Todtmoos im Januar 2024. Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Marcel Schneider, dass die Seiten nach dem Start von Verwaltung und Touristinformation gepflegt werden. Die Mitarbeiter werden eingearbeitet. Inhalte der bisherigen Internetseite werden laut dem Bürgermeister Marcel Schneider von der HTG zur Verfügung gestellt.

Die Touristinformation in der Wehratalhalle wird ab 2024 wieder in Eigenregie von der Gemeinde Todtmoos geführt. In den kommenden Monaten wird ein Marketingkonzept erarbeitet. | Bild: Andreas Böhm

Die universelle strategische Begleitung und Markenbildung für das neue Tourismuskonzept übernimmt die Firma Schiebezimmer aus Mainz für 20.000 Euro. Die Firma übernimmt darüber hinaus die Marketingbetreuung im Jahr 2024 für monatlich 5000 Euro. Ratsmitglied Wolfgang Jehle mahnte die Kosten an und sagte: „Wir wollen ja von den Kosten runter.“ Bürgermeister Schneider erinnerte an einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats über die Begleitung des Marketings im ersten Jahr: „Wir werden auf Sicht fahren und einpendeln lassen. An das neue Marketingkonzept werden umfassende Anforderungen gestellt. Wir brauchen externe Unterstützung“, sagte er. Auf Nachfrage von Gemeinderat Christian Zumkeller erklärte Schneider, dass mit der Markenbildung festgelegt wird, welche Schwerpunkte künftig im Tourismus gesetzt werden. „Es geht darum, wie wir uns auf dem Markt präsentieren, damit wieder mehr Gäste nach Todtmoos kommen“, sagte der Bürgermeister. Die strategische Begleitung soll online und bei sogenannten Briefings vor Ort erfolgen.

Als dritte Maßnahme wurde der Auftrag für die Erstellung von Fotos und Videodarstellungen für die Tourismuswerbung in den Medien vergeben. Die Firma Döbele Fotographie aus Herrischried erstellt auf Basis eines Drehbuchs Fotos und Videos. Den Auftrag für die Erstellung von Fotoaufnahmen von Veranstaltungen, zum Beispiel zur Verwendung in den sozialen Medien, erhielt die Firma Gestaltung USW aus Todtnau. Die Kosten für beide Aufträge zusammen werden mit rund 4000 Euro beziffert. Hierbei sei eine einheitliche Gestaltung wichtig, sagte der Bürgermeister. Ratsmitglied Michael Schmitz ergänzte: „Das kann ruhig mehr Geld kosten, denn bislang hat das nicht funktioniert.“