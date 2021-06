von Susanne Schleinzer-Bilal

Wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften musste sich ein 23-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht Bad Säckingen verantworten. Er soll auf seinem Smartphone ein 14 Sekunden dauerndes Video gehabt haben, das einen halbnackten, weinenden vierjährigen Jungen zeigte, an dem sexuelle Handlungen vorgenommen worden waren. Der vorsitzende Richter Rupert Stork verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 20 Euro. Das Smartphone mit dem Video, das damals eingezogen worden war, bekommt er wieder zurück.

Die Anklage

Der Strafbefehl hatte sich auf 1000 Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Patrick Schäfer, hatte für eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Euro plädiert und die Einbehaltung des Smartphones. Der 23-Jährige hatte bis zuletzt nicht verstanden, warum ihm eine Geldstrafe aufgebrummt worden war und wessen er sich schuldig gemacht hatte. Richter Stork erklärte, er hätte das Video damals löschen müssen. Da er das nicht gemacht habe, falle das unter unerlaubten Besitz von pornografischen Schriften, so Stork.

Die Vorgeschichte

Kommissar Zufall war damals auf den 23-Jährigen Angeklagten gestoßen. Ein Mann aus Soest hatte zum Tatzeitpunkt von einer ihm unbekannten Handynummer per WhatsApp aus Afrika ein etwa vier Minuten dauerndes Video von einem Kind bekommen, an dem sexuelle Handlungen vorgenommen worden waren. Er hatte dann Anzeige erstattet. Das Video hatte er aber nicht von dem 23-Jährigen bekommen. Der gab an, den Mann nicht zu kennen. Das Video auf seinem Smartphone könne er wiederum niemandem Konkreten zuordnen, da er in einer Gruppe chatte und nicht wisse, wer den Beitrag geschickt hätte.

Die Ermittlung

Die hiesige Polizei hatte dann zufällig nach der Anzeige des Mannes bei dem 23-Jährigen wegen des entstandenen Verdachts auf Verbreitung von pornografischen Schriften ermittelt. Der Kriminalhauptkommissar, der sich damals das Smartphone vorgeknöpft hatte, war als Zeuge vor Gericht geladen. Er gab an, dass das Video des Angeklagten von einer Frau aus Nigeria geschickt worden sei. Er habe extrem wenige pornografische Dateien auf dem Smartphone entdeckt, was sehr selten vorkomme. Das infrage kommende Video sei nicht kommentiert worden. Der 23-Jährige, der neben diesem Smartphone noch zwei weitere besitzt, hatte erklärt, für ihn sei das Video bedeutungslos gewesen. Er habe es nicht gelöscht, weil er täglich sehr viele Nachrichten bekomme und nicht dazu gekommen sei, es zu löschen.

Die Urteilsbegründung

Der Sachverhalt habe sich in vollem Umfang bestätigt, erklärte Schäfer. Der Einlassung des Angeklagten, dass das Video von einem Gruppenchat stamme, könne nicht gefolgt werden. Er habe das Video unaufgefordert bekommen, hätte es aber löschen können, so der vorsitzende Richter. „Wenn etwas kommt mit einem Kind, dann fällt das aus dem Rahmen“, gab Stork zu bedenken. „Es wäre besser gewesen, das Ganze gleich zu löschen.“