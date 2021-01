von Werner Probst

Gertrud und Helmut Bäumle können am heutigen Donnerstag das Fest der eisernen Hochzeit feiern. Seit 1962 wohnt das Jubelpaar in seinem schmucken Eigenheim in der Marienstraße 40. Während Helmut Bäumle sich regelmäßig um seinen großen Garten mit vielen Pflanzen und Bäumen kümmert, versorgt seine Frau immer noch den Haushalt. Vielfach sind die Beiden auch noch mit dem Personenwagen unterwegs. Selbst weitere Fahrten bereiten dem 93-Jährigen noch keine Schwierigkeit.

Erinnerungen ans Arbeitsleben

Weit über Bad Säckingen hinaus bekannt ist Helmut Bäumle durch seine Versicherungsgeneralagentur, der Victoria-Versicherung. Mehr als 40 Jahre war er für die Versicherung tätig. Während Helmut Bäumle viel im Außendienst war, machte seine Frau die Büroarbeiten. 1995 gab er seine Generalagentur in jüngere Hände. „Die Versicherungstätigkeit hat mir immer viel Spaß gemacht“, erzählt er und so ist es geradezu selbstverständlich, dass eine große Dankesurkunde der Versicherung an einen schönen Platz in der Wohnung präsentiert wird.

Zwei Obersäckinger

Gertrud Bäumle ist gebürtige Obersäckingerin. Sie kam 1934 auf die Welt, besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Lehre zur Herrenschneiderin. In Kirchhofen bei Freiburg arbeitete sie anschließend. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, ehe dann 1956 geheiratet wurde und im Hause der Eltern des Mannes eine Wohnung bezogen werden konnte. Zwei Kinder kamen auf die Welt.

Die Wiege von Helmut Bäumle stand auch in Obersäckingen. Er besuchte die Volksschule, ehe er zum Arbeitsdienst musste. In Berlin kam er zum Einsatz, kam dann in Gefangenschaft und konnte an Weihnachten 1945 wieder in die Heimat zurückkehren. Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule ging er anschließend zur Bahnmeisterei in Säckingen, ehe er sich entschloss, anstelle die Beamtenlaufbahn einzuschlagen, in das Versicherungsgeschäft zu wechseln.

Begeisterter Jäger

Seit 1962 wohnt das Ehepaar in seinem Eigenheim in der Marienstraße. Viele Dekorationen zieren das Haus. So verschönern natürlich viele Bilder die Wände, aber auch zahlreiche Geweihe von Wildtieren, denn bis vor kurzer Zeit war Helmut Bäumle ein begeisterter Jäger. Auch in Neuseeland war er schon, um seinem Jagdfieber zu frönen. Viele schöne Urlaubsreisen sind beim Paar in guter Erinnerung. So waren die Beiden im vergangenen Jahr noch auf einer großen Donaukreuzfahrt, die von Passau bis zum Schwarzen Meer ging.

Trauer um Enkel

Zu den großen Freuden des Paares gehören aber auch die gebliebenen Aktivitäten. So macht Gertrud Bäumle den Haushalt noch selber und hält sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln geistig fit, während ihr Mann die Obstbäume beim Haus noch selber schneidet, das Holz für die Heizung selbst ofengerecht macht und bis letztes Jahr auch noch selber Schnaps brannte. Immer samstags geht er in die Sauna, um sich gesundheitlich fit zu halten. Hart traf es die Familie, als vor kurzer Zeit ein in Emmendingen lebender Enkel an Corona gestorben ist. Die geplante Feier muss wegen der Pandemie ausfallen. Doch hofft das Jubelpaar, recht bald mit den Verwandten und Freunden die Festivitäten nachholen zu können.