von Hrvoje Miloslavic

Wieder einmal konnte Bad Säckingen seinen Ruf als kleine Hochburg für den Automobilsport festigen. Rund 150 Teilnehmer waren am Wochenende der Einladung des Automobilclubs Bad Säckingen gefolgt, um am Hausberg der Trompeterstadt nach zweijähriger, pandemiebedingter Durststrecke wieder das Eggberg Klassik zu bestreiten.

Glänzend: Einen Alvis 12/70 Sports Baujahr 1938 hatte Jean-Francois Wullpillier mitgebracht. Bilder: Hrvoje Miloslavic | Bild: Hrvoje Miloslavic

Mit dem bis in die späten 1980er Jahre abgehaltenen legendären Eggberg-Rennen hat die Klassik-Version nicht mehr sehr viel gemein. Handelt es sich doch nicht um ein Wettrennen, bei dem es gilt, die 4,2 Kilometer lange Strecke möglichst schnell zurückzulegen, sondern um eine „Gleichmäßigkeitsprüfung“, die sich ausdrücklich an Besitzer historische Fahrzeuge richtet.

Die Aufgabe In vier Klassen – Vorkriegswagen, Formel- und Rennsportwagen bis Baujahr 1988, Tourenwagen und GT bis Baujahr 1969 sowie Tourenwagen und GT zwischen Baujahr 1970 und 1988 – wird durch einen Vorlauf eine Sollzeit ermittelt. Die folgenden vier Wertungsläufe sind daraufhin von den Teilnehmern in einer Zeit zu zurückzulegen, die möglichst nahe an die vorgelegte Soll-Zeit heranreicht.

An diesem Wochenende gestaltete sich die Aufgabe, die Strecke möglichst in der vorgegebenen Soll-Zeit zurückzulegen, jedoch aufgrund des Wetter besonders schwierig. Nicht so recht zu den eleganten Zeugen der Automobilgeschichte wollten die bunten Regenschirme passen, die die Fahrerinnen und Fahrer in ihren offenen Fahrzeugen aufzuspannen gezwungen waren.

Gut gelaunt: Michael und Robert Dal Grande ließen sich in ihrem britischen MG J3 aus dem Jahr 1933 die Stimmung durch den Regen nicht verderben. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Auch der eine oder andere grobe Schlenker beim Start offenbarte die hohen Ansprüche, die beim Vorlauf an das fahrerische Können gestellt waren. „Das war anstrengend“, bestätigt Bodo Zimmermann am nächsten Tag auf Nachfrage.

Starker Regen verlangte am Samstag den Teilnehmern des Eggberg Klassik 2022 alles ab. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Sein Opel Commodore B GS mit 3,8 Liter-Motor hat knapp 200 PS unter der Haube. „Ein schwerer Motor vorne, ein leichtes Heck hinten und eine nasse Fahrbahn – dann bekommt man vorne schlecht Kontakt mit der Straße“, erklärt Zimmerman. Mit Konzentration und Erfahrung sei jedoch alles gut gegangen. Allerdings: Auf trockener Fahrbahn war er am Sonntag auf trockener Straße um ganze 23 Sekunden schneller.

Ein Straßenklassiker aus dem Jahr 1971 ist der BMW 2002 von Florian Strasser. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Der Sonntag entschädigte dann mit strahlendem Sonnenschein. Sehen ließ sich dann auch das Publikum, das an der Präsentation von rund 100 Jahre Automobilgeschichte sichtlich ihren Geschmack fand. Klangvolle Namen von Fahrzeugproduzenten der Vorkriegszeit wie Maserati, Bugatti, Riley, Alvis oder Rolls Royce waren vertreten.

Viele Hingucker

Zu bewundern waren sportlich-elegante Modelle von Porsche, Mercedes, Alpha Romeo, Jaguar, Triumph, Renault oder Volvo der 50er und 60 Jahre. Ins Herz schlossen die Zuschauer auch die mit einer etwas eigenwilligen und sperrigen Ästhetik daherkommenden Modelle von NSU, Simca oder BMW der 1970er Jahre. Nicht fehlen duften Klassiker wie Fiat 500 sowie VW Käfer, die in allen erdenklichen Tuning-Versionen zu bewundern waren.

Automobilgeschichte war am Wochenende beim Eggberg Klassik spürbar. | Bild: Hrvoje Miloslavic

„Die Organisation ist super“, lautete das große Lob von Lothar Ullman. Dem Bad Säckinger Automobilclub bescheinigt er „ein großes Engagement“. Mit seinem eleganten Alfa Romeo GTJ 1600 war der 75-Jährige aus Stuttgart an den Hochrhein gekommen.

Nicht zum ersten Mal, wie er auf Nachfrage erklärt. Beim letzten Rennen habe er den zweiten Platz errungen. Auch nach dem zweiten Wertungslauf sehe es gut aus. Die Differenz zwischen Soll-Zeit und Wertungszeit betrage unter eine Sekunde, sagt er stolz. Das gute Ergebnis ist möglicherweise auch auf seine besondere Beziehung zu seinem Fahrzeug zurückzuführen. Er habe es vor vielen Jahren von einem Freund übernommen. Die Erstzulassung des im Jahr 1973 vom Band gelaufenen Alpha Romeos ist ausgerechnet der 8. Mai, sagt Ullmann. „Mein Geburtstag“, fügt er hinzu.

Wer hat gewonnen?

Von der Siegerehrung vom Sonntag im Schlosspark wird gesondert berichtet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.eggberg-klassik.de).

