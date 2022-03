Bad Säckingen – In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde über die Vergabe des IT-Supports an den Schulen abgestimmt. Insgesamt meldeten sich zwei Firmen auf die Ausschreibung und legten der Stadt ein Angebot vor. Die Stadtverwaltung schlug das Angebot der Firma Office Komplett aus Wehr vor. Bei dem Angebot wird deutlich: Die digitale Infrastruktur kostet Geld. Der Preis für die IT-Betreuung beläuft sich auf 126.920,64 Euro pro Jahr.

Teil der Ausschreibung waren unter anderem Grundtätigkeiten wie Updates und Installationen sowie regelmäßige monatliche Tätigkeiten mit einem ungefähren Umfang 58 Stunden. Auch Zusatzleistungen waren Teil der Ausschreibung und sind im Preis enthalten. Der Preis stellt also einen Maximalbetrag dar.

Insgesamt sind im Doppelhaushalt 2022/23 132.000 Euro für die EDV-Betreuung der Schulen vorgesehen. Der Vertrag mit der Firma wird auf zwei Jahre geschlossen und beginnt am 1. April dieses Jahres. Der Gemeinderat nahm den Vorschlag der Stadtverwaltung für die Vergabe an die Firma einstimmig an.