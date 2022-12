Nachdem Bad Säckingen aus dem E-Bike-Sharing ausgestiegen ist, will Stein auf eigene Faust weitermachen – jedoch nur auf Schweizer Seite. Details werden noch erarbeitet. Es soll ein kleiner Beitrag an den Verkehr im Sisslerfeld werden, erklärte Gemeindeammann Beat Käser an der Einwohnergemeindeversammlung am Freitag. Das Thema kam zur Sprache, als ein Bürger nachfragte, was es mit den im Budget 2023 aufgeführten 45.000 Franken für den Kauf von 19 E-Bikes auf sich habe. Antwort von Gemeindeammann Beat Käser: Dabei handle es sich um den Erwerb aus dem Fahrradverleih in Stein und Bad Säckingen. Hintergrund: Der bisherige Betreiber des grenzüberschreitenden E-Bike-Verleihs, eine Firma aus München, hatte das Projekt, das die Bahnhöfe auf Deutscher und auf Schweizer Seite sowie das Gewerbegebiet „Sisslerfeld“ verband, nach rund 16 Monaten Ende Oktober 2022 eingestellt. „Bad Säckingen will nicht mehr mitmachen“, sagte Beat Käser. Doch die Gemeinde Stein will den E-Bike-Verleih weiter anbieten, ergänzte er. Wie die Weiterführung dieser Dienstleistung im Detail aussehen soll, sei noch nicht definiert, so Käser. Klar ist: „Es soll ein kleiner Beitrag an den Verkehr im Sisslerfeld werden“, sagte er, „ich glaube, das macht Schule“. Die Frage, ob sich das rechne, beantwortete er so: „Die Gemeinde Stein will damit nicht reich werden.“ Der Erwerb der E-Bikes und die Betriebsorganisation seien bereits vertraglich geregelt. Aber: „Man kann das Velo auf der anderen Rheinseite nicht mehr abgeben“, hielt Beat Käser fest.

Auch bezüglich der Zukunft der Trinkwasserversorgung von Stein spielten die deutschen Nachbarn eine Rolle. Weil das Grundwasserpumpwerk Bäumliacker in Stein aufgegeben werden soll, wurde die Gemeinde Bad Säckingen angefragt, ob sie Stein und Münchwilen mit eigenem Wasser beliefern würde. Bad Säckingen lehnte jedoch ab. Es habe sich erwiesen, hatte Steins Gemeindeschreiber Sascha Roth zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gegeben, dass Bad Säckingen mittelfristig nicht in der Lage sei, genügend Wasser zu liefern. Gemeindeammann Beat Käser stellte am Freitagabend die Alternative vor: ein Pumpwerk im Hardwald zwischen Eiken und Sisseln. Das Wasser von Bad Säckingen wäre gleich teuer, sagte Käser. Aber, so Gemeinderat Hansruedi Schlatter: „Wir möchten nicht in einen Verbund, sondern autonom sein.“ Bedeutet: Die Gemeinde Stein will das Pumpwerk selber bauen. Es wird nicht billig zu haben sein, erklärte Gemeindeammann Beat Käser auf Anfrage dieser Zeitung.