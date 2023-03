Die Fasnachtszeit ist traditionell auch eine einsatzreiche Zeit für die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Säckingen. Sie sichern die Veranstaltungen sanitätsdienstlich ab, stehen also für alle medizinischen Belange der Besucher und der Narren bereit. Rund um die Fasnacht wurden jetzt 25 Veranstaltungen, darunter Fasnachtsumzüge und Hallenfasnacht, sanitätsdienstlich abgesichert, schreibt der DRK Kreisverband Säckingen in einer Pressemitteilung.

Kleinere Wunden wurden dabei demnach ambulant direkt vor Ort mit den mitgebrachten Materialien versorgt. Sofern es allerdings nötig wurde, wurden die Patienten direkt in umliegende Kliniken transportiert. Insgesamt waren 130 DRK-Einsatzkräfte im Einsatz und erbrachten mehr als 1000 Einsatzstunden, rund 20-mal kam es zu Transporten in Kliniken. „Unser Konzept ist voll aufgegangen, wir konnten alle Veranstaltungen hervorragend abdecken und durch unsere zusätzlichen Rettungs- und Krankenwagen die Regelrettung entlasten. Vielen Dank an alle Einsatzkräfte, die sich die Zeit genommen haben, um für das DRK und für den DRK-Kreisverband Säckingen Dienst zu tun“, so werden Bettina Kempin und Horst Schwarz, Geschäftsführer des DRK in Bad Säckingen, in der Pressemitteilung zitiert.

„Besonders lobenswert dieses Jahr war, dass wir nicht nur lokal aktiv waren, sondern unsere Einsatzkräfte auch überregional, zum Beispiel nach Lörrach, schicken konnten“, ergänzt Artan Krasniqi, Kreisbereitschaftsleiter und verantwortlich für die ehrenamtlichen DRK-Einsatzkräfte, in der Pressemitteilung. „Aufgrund der Größe mancher Dienste konnten wir auf alle unsere Bereitschaften zählen, die sich auch gegenseitig ausgeholfen haben, wie bei der Städtlefasnacht in Laufenburg, bei der DRK-Einsatzkräfte aus Laufenburg-Luttingen, Wehr, Rickenbach und der Rettungshundestaffel im Einsatz waren“, wird Krasniqi in der Pressemitteilung des DRK Bad Säckingen weiter zitiert.