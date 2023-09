Bad Säckingen – Am kommenden Wochenende wird in Bad Säckingen international gefeiert. Im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Purkersdorf, Sanary-sur-Mer, Nagai, Santeramo in Colle und Glarus Nord, die seit 50, 40 und 35 Jahren bestehen, wird die Freundschaft noch einmal besiegelt. Umrahmt wird die Jumelage mit einem großen Volksfest von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, im Schlosspark.

Eröffnet wird das Jubiläum am Freitag, 22. September, im Münsterpfarrhof mit einer Vortragsreihe. Der Heilige Fridolin wird die Hauptrolle spielen und auf mehrfache Weise beleuchtet. „Obwohl mit den eigentlichen Jubiläumsfeiern nichts zu tun, haben wir die Vorträge von Professor Beat Näf mit ins Programm genommen“, erklärt Christian Heinemann, der das Festwochenende mit seiner Kollegin Lorena Bäumle sowie dem Tourismus- und Kulturamt organisiert. Die Vorträge, die von 9 bis 12 Uhr sowie von 14.15 bis 18 Uhr stattfinden, richten sich an geschichtlich Interessierte.

Am Abend ab 18.15 Uhr steht das Duo Wunderkram auf der Bühne im Münsterpfarrhof. Für die Vorträge sind keine Anmeldungen erforderlich, lediglich für das Konzert am Abend. Der Eintritt ist frei. Der offizielle Festbetrieb zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Schlosspark beginnt um 17 Uhr. „Bad Säckinger Vereine werden sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern“, erklärt Christian Heinemann. Ab 19.30 Uhr stehen Oliver Fabro und Celine Huber auf der Bühne in der Konzertmuschel.

Am Samstag, 23. September, von 9 bis 14 Uhr gibt es in der Schützenstraße ein Faires Stadtfest. Um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister. Am Samstag und Sonntag ist in der Orangerie im Schlosspark eine Bonsai-Ausstellung, organisiert durch den Freundeskreis Nagai. Um 11 Uhr beginnt der Festbetrieb im Schlosspark mit Bewirtung. Von 15.30 bis 17.30 Uhr am Samstag läuft der Festakt zu den Städtepartnerschaften. Um 18 Uhr beginnt das Jazz-Konzert des Verbandsjugendorchesters Hochrhein und ab 19.30 Uhr gibt es eine Städte-Party in der Huber-Arena.

Am Sonntag, 24. September, beginnt der Festbetrieb im Schlosspark um 10 Uhr. Ab 10.30 Uhr spielt die Stadtmusik ein Promenadenkonzert in der Konzertmuschel. Im Laufe des Nachmittags klingt das Fest aus. Gleichzeitig mit den Jubiläumsfeierlichkeiten ist auf der Holzbrücke ein weiteres Mal die Ausstellung „Holzbrücke To Go“ zu sehen.