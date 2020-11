Drei Helfer des Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Bad Säckingen haben am vergangenen Donnerstag erfolgreich die praktische Führerscheinprüfung in der Klasse C (LKW) absolviert. Dem Ortsverband Bad Säckingen stehen durch die Qualifikation von Thomas Wojcik, Nicolas Lauber und Fabian Weber nun noch mehr Möglichkeiten offen, der Bevölkerung schnell und optimal zu helfen, da die Hilfeleistungen oftmals nur mit schweren Geräten und großen Gerätewagen möglich sind. Die Einsätze des THW sind vielfältig: Ob bei einer Eigentumssicherung, Wasserrettung oder einer Personensuche – bei fast jeder Hilfeleistung ist ein LKW-Fahrer nötig. Auch der Jugend- und Minigruppe des Ortsverbandes kommen die Kraftfahrer zugute, da die Ausbildungen dann noch interessanter gestaltet werden können.