BMX-Bahn soll bestehen bleiben

Der Fortbestand der BMX-Bahn scheint gesichert zu sein. Im Ortschaftsrat wird die selbstorganisierte Strecke weiterhin unterstützt. „Jetzt wird etwas für die kleineren Kinder beibehalten“, teilte Ortsvorsteher Fred Thelen mit. Vor Jahren hatten sich Jugendliche für die Entstehung eingesetzt, natürlich mit Unterstützung der Eltern. Aus Naturmaterialien sind Rampen und Hügel entstanden.

Schon damals ist darauf geachtet worden, „dass, wenn sie nicht mehr benutzt wird, die Bahn problemlos zurückgebaut werden kann“, erinnerte Thelen an die Entscheidung des Ortschaftsrats. Eltern um Siona Schwärzell nehmen sich der BMX-Bahn an, „das ist was für unsere Kinder, auch wenn sie noch klein sind“, sagte Schwärzell. Die Rektorin der Flößer-Grundschule hatte bei den Eltern der Grundschüler geworben und Christine Berchtold war erfolgreich. Ihre Ratskollegin Heike Bechler hakte nach, „wenn kleinere Kinder da herangeführt werden, kann die Bahn ja ummodelliert werden. Jetzt startet die Selbstorganisation mit einer neuen Generation an Kindern, da finden sich neue helfende Hände“.

Awo verleiht Lastenfahrrad

Testweise wird das Lastenfahrrad der Awo zur Verfügung gestellt. Was bereits 2022 im Ortschaftsrat besprochen wurde, scheint jetzt in trockenen Tüchern zu sein. Ortsvorsteher Fred Thelen wollte damals zurecht die versicherungsrechtlichen Fragen für die Nutzer geklärt wissen. Die Idee für ein Wallbacher Lastenfahrrad hatte Christine Berchtold angestoßen. Beharrlich hatte sie nach Lösungen gesucht – und gefunden.

Awo-Vorstandsmitglied Alexander Benkstein stellte dem Ortschaftsrat das Lastenfahrrad vor: „Wir könnten das am Sozialkaufhaus unter der Woche hinstellen, das Ausleihen läuft eh digital mit dem Handy ab.“ Mehrere Vorstellungstermine werden im Frühjahr organisiert. „Den Einkauf mit dem Rad zu machen, ist für viele Wallbacher eine Routine, jetzt kann dann auch mehr transportiert werden“, zeigte sich Thelen zufrieden mit der Lösung.

Für Urnengräber Lösung gefunden

Als eine kurze Mitteilung für den Ortschaftsrat gedacht, war das Thema Urnengräber auf dem Friedhof. Einige Ratsmitglieder wollten mehr wissen. „Also auch auf dem alten Teil vom Friedhof sind Urnengräber möglich?“, fragte Heike Bechler.

Ortsvorsteher Fred Thelen hatte Klarheit für die Wallbacher erreichen wollen, die bisher davon ausgegangen sind, dass nur auf dem neuen Teil vom Friedhof Urnengräber möglich seien. „Nein, das Grabfeld im alten Teil lässt das zu“, so Thelen. Für alteingesessene Wallbacher und Familiengräber habe sich eine unkomplizierte Lösung gefunden, so die Meinung im Ortschaftsrat.