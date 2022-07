von Susanne Eschbach

Es ist wieder Open-Air-Kinozeit in der Trompeterstadt. Von Donnerstag, 11. August, bis Samstag 13. August 2022, darf sich die Bevölkerung wieder über Filme unterm freien Himmel im Schlosspark freuen. Waren es im vergangenen Jahr Klassiker, die an drei Abenden gezeigt worden sind, ist es in diesem Jahr eine bunte Mischung aus aktuellen Themen, Animation und Action.

„Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr wieder klappt“, so Thomas Ays, der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes. Doch im Vergleich zum Vorjahr, hatte das Tourismus- und Kulturamt eine größere Planungssicherheit. Wobei: „Im Hinblick auf die wieder steigenden Zahlen, sollten die Kinobesucher auf jeden Fall im Blick behalten ob es neue Beschränkungen gibt“, erklärt Thomas Ays. Auch die Maske sollte nicht zu weit hinten in der Schublade verschwinden. „Wir sind zwar im Freien, aber man weiß ja nie“, sagt er. Was auf jeden Fall bereits sicher ist: „Die Plätze sind in diesem Jahr auf 250 Stück beschränkt“, so der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes. Das bedeutet: „Wer Karten möchte, sollte sich auf jeden Fall welche im Vorverkauf sichern (siehe Infokasten)“, so Ays weiter. Denn Karten an der Abendkasse sind nur erhältlich, sofern im Vorverkauf nicht alle vergeben worden sind.

Tickets und Einlass Die Tickets für die drei Kinoabende gibt es im Vorverkauf beim Tourismus- und Kulturamt (Telefon 07761/5 68 30)für 10 und an der Abendkasse (sofern noch Karten vorhanden) für 12 Euro. An den jeweiligen Kinoabenden ist bereits ab 19 Uhr Einlass. Die Filme beginnen aber erst um 21.30 Uhr, zum Einbruch der Dunkelheit. „Bis dahin dürfen sich die Gäste im Schlosspark verweilen und das angebotene Catering genießen.

Den Anfang am Donnerstag, 11. August, macht der Film „Wunderschön“ von und mit Karoline Herfurth. „Sie hat nicht nur Regie geführt“, erklärt Thomas Ays, „Sie spielt auch eine der Hauptrollen“. Die Handlung: Fünf sehr unterschiedliche Frauen kehren dem ständigen Optimierungswahn den Rücken. Die zweifache Mutter Sonja hat Probleme mit ihrem Körper. Ihre Freundin Vicky glaubt nicht an die Gleichberechtigung und das Model Julie hat Probleme mit den Anforderungen der Modebranche. Julies Mutter hat währenddessen Probleme mit ihrem Mann Wolfi, der sie nicht mehr begehrt. Außerdem träumt Leyla davon, so wie Julie auszusehen. „Das ist ein Film der das Thema „Schönheitswahn“ aufgegriffen hat“, erklärt Thomas Ays.

Der Freitag, 12. August, wird ein ganz „zauberhafter“ Abend. „Encanto“ ist der neue Disney-Animationsfilm, der erst im Mai neue ins Kino gekommen ist. Die Handlung dreht sich um ein Mädchen, deren Familie alle mit besonderen Zauberkräften ausgestattet sind. Nur sie hat keine besondere Gabe.

Nachdem an den ersten beiden Kinoabenden die Frauen und Kinder auf ihre Kosten kamen, richtet sich der dritte Kinoabend am Samstag, 13. August, an die Männer. „Top Gun: Maverick“ schreibt die Geschichte von Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ aus dem Jahr 1986 weiter und auch diesmal dreht sich in der Geschichte alles um Tom Cruise in seiner Rolle als Kampfpilot Maverick.