Einen Blick hinter die Kulissen von Bad Säckingen bieten die Bad Säckinger Stadtgeschichten und laden dazu ein, Menschen und ihre Leidenschaften, in die sie mit Hingabe viel Zeit investieren, noch besser kennenzulernen. Die Ergebnisse sind am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal in einer Multimedia-Reportage zu sehen. In der sechsten und finalen Ausgabe der Bad Säckinger Stadtgeschichten lädt Filmemacher Rainer Jörger ein letztes Mal dazu ein, bekannte Geschichten aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und die Menschen dahinter in einem Film, aber auch live auf der Bühne kennenzulernen.

Die Show Das Finale der Bad Säckinger Stadtgeschichten, eine Multimedia-Reportage von Rainer Jörger, ist am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal Bad Säckingen zu sehen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich beim Tourismus- und Kulturamt in der Waldshuter Straße. Erwachsene zahlen 10 Euro, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 7 Euro, Kinder bis elf Jahre 4 Euro. Es gibt keine Abendkasse. Aktuell gilt, dass die Zuschauer im Saal Maske tragen müssen, auch am Platz. Es gelten die 3-G-Regeln sowie die Abstandspflicht. Weitere Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln gibt es beim Tourismus- und Kulturamt, Telefon 07761/568 30 oder per E-Mail (tourismus@badsaeckingen.de).

Konrad Eschbach zum Beispiel hat ein besonderes Hobby, dass er mit viel Engagement und Herzblut betreibt. Gerade einmal 13 Vereine gibt es in ganz Deutschland, die das Hobby des Doppelaxtwerfens mit dem Mann aus Wehr teilen. Immer wieder zieht es Konrad Eschbach nach Rippolingen, wo er konzentriert und mit einer erstaunlichen Leichtigkeit die zwei Kilogramm schwere Doppelaxt an die Scheibe wirft. Was vor rund elf Jahren als lose Gruppe begann, hat sich inzwischen zu einem eingetragen Verein entwickelt.

Viele Ideen für mehr Nachhaltigkeit Wenn es in Bad Säckingen um Nachhaltigkeit geht, kommt man an Stefan Meier nicht vorbei. Der diplomierte Geograf macht sich Gedanken darüber, die Menschen zum Umdenken zu bewegen. Statt den mahnenden Zeigefinger zu erheben, lebt er vor und gibt die Begeisterung an die Mitmenschen weiter. Urbanes Gärtnern funktioniert in Bad Säckingen mit und in den „Stadtoasen“. 2016 hat Meier den Verein gegründet und gärtnert mit Mitstreitern für die Gemeinschaft auf einem Grundstück am Rhein. Jeder, dem nach Natur ist, darf seine Zeit in den Stadtoasen verbringen. Sei es, um ein Teilstück zu bewirtschaften oder um auszuspannen. Jeder darf sich an den Früchten der Arbeit der Hobbygärtner bedienen und genießen. Das funktioniert auch in der Innenstadt. Meier und seine Mitstreiter beschränken sich nicht auf das Gelände am Rheinufer. Die „Essbare Stadt“, bietet Zwetschen, Birnen oder Brombeeren, quasi im Vorbeigehen. Es ist für die Gemeinschaft und für alle da. Also bitte nicht alles alleine abernten. 2019 kam der „Fairteiler“ im Schlosspark hinzu. Gratis abgeben statt wegwerfen ist der Gedanke. Jeder kann sein „Zuviel“ beim Fairteiler abgeben, aber auch gratis mitnehmen. Doch Nachhaltigkeit bedeutet für Stefan Meier auch, Gegenstände so lange im Kreislauf des Nutzens zu behalten, wie möglich. Im gleichen Jahr wie die Stadtoasen, hat Stefan Meier das Repair Café gegründet. „Reparieren statt Wegwerfen“, ist die Devise des Vereins. So tun sich vierteljährlich einige Fachleute ehrenamtlich zusammen und versuchen, Elektrogeräten, Fahrrädern, Holz- oder Metallgegenständen oder auch Kleidung neues Leben einzuhauchen.

Er ist der Mann für nachhaltige Themen in Bad Säckingen: Stefan Meier. | Bild: Susanne Eschbach

Holzfäller aus Schweden haben den Sport erfunden, der nur zögerlich die Welt erobert. Aber wen die Leidenschaft gepackt hat, den lässt sie so schnell nicht mehr los. Doppelaxtwerfen ist ein Sport, der von Männern und Frauen gleichermaßen ausgeübt werden kann. Und auch das Alter spielt nach oben hin keine Rolle. „So lange man die Arme über den Kopf heben und nach vorne laufen kann, um die Axt wieder zu holen, kann man diesen Sport machen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Rippolinger Vereins, der auch das Amt des zweiten Verbandspräsidenten innehat.

Das Amt des Mesners als Berufung „Ich bin angekommen“, erklärt Holger Hausin. Der 32-Jährige ist seit drei Jahren Mesner in der Kirche Heilig Kreuz und in der Münsterpfarrei. „Das hier ist meine Berufung“, sagt er. Ursprünglich hat Hausin seine Ausbildung im Beton- und Stahlbetonbau absolviert. Danach hat er im Lager einer großen Firma gearbeitet. Der Kirche verbunden ist er bereits seit seinen Kindertagen. „Nach meiner Kommunion war ich Ministrant“, berichtet Holger Hausin. So war er regelmäßig bei den Freizeiten der Ministranten mit dabei und auch bei den Jugendtagen in Köln, Madrid oder Brasilien. „Diese Zeit hat meinen Glauben gefestigt“, erzählt Hausin weiter. Insgesamt 19 Jahre war er als Ministrant in der Kreuz Kirche Heilig, dann hat er aufgehört. „Ich fand einfach, jetzt sollen mal die Jüngeren ran“, sagt er. Jetzt, mit seinem neuen Beruf, kann er die Arbeit mit seinem Glauben verbinden. „In einem Gottesdienst kommt man auch einmal zur Ruhe“, sagt er. Denn als Mesner ist er bei vielen Gottesdiensten oder bei Beerdigungen mit dabei und liest auch die Fürbitten in der Kirche. Darum macht es ihm nichts aus, dass er auch an den Wochenenden arbeiten muss. „Klar muss man Abstriche machen“, sagt er. Denn damit er am Sonntag für die Vorbereitungen der Sonntagsmesse ausgeschlafen ist, dürfen die Aktivitäten an den Samstagabenden nicht mehr allzu spät zu Ende gehen. In seinem Beruf hat er aber auch Einblicke in die Winkel des Münsters, die den Besuchern sonst verborgen bleiben. Doch für die Bad Säckinger Stadtgeschichten nimmt der Mesner die Bad Säckinger mit auf eine Reise durch die Geschichte des Münsters.

Holger Hausin ist Mesner in der Münsterpfarrei und in der Kirche Heilig Kreuz. Er gibt einen Einblick in die Orte im Münster, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben. | Bild: Kanele, Susanne

Erst vor vier Wochen ist eine Mannschaft aus Rippolingen zum Deutschen Meister gekürt worden. Mit dabei auch Vereinsmitglied Peter Diesner, inzwischen 72 Jahre alt. Das älteste Mitglied in Rippolingen ist 75 Jahre alt. „Ich habe bei Wettkämpfen schon einen Teilnehmer gesehen, der 92 Jahre alt war“, erzählt Eschbach. „Es ist noch nie etwas passiert“, beruhigt der Mann aus Wehr. Alle Mitglieder müssen einen Abstand einhalten, falls eine Axt auf der Kante aufkommt und wegspringt. Trotzdem dürfen Kinder und Jugendliche erst ab 16 Jahren eine Doppelaxt werfen. „In manchen Ländern ist es bereits für Kinder ab zwölf Jahren erlaubt“, erklärt er.

Das Training

Trainiert wird nur im Sommer. „Wenn wir eine Scheune hätten, in der wir werfen könnten, würden wir auch im Winter trainieren“, sagt Konrad Eschbach weiter. So bleiben den Sportlern nur die Freitage in den Sommermonaten zum Training. „Im Winter treffen wir uns alle 14 Tage und spielen Karten oder sind einfach beisammen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Denn die Gemeinschaft ist es, auf die es bei den 36 Mitgliedern ankommt.

Das Hobby zu Hause

Konrad Eschbach geht nicht einfach nur in ein Geschäft und kauft sich eine Doppelaxt. „Ich habe mir schon selbst eine angefertigt oder anfertigen lassen“, erklärt er. Zehn Doppeläxte hat er zu Hause. „Ich sammle sie“, sagt der leidenschaftliche Doppelaxtwerfer. Die Doppelaxt von Konrad Eschbach ist individuell gestaltet. Mit Klebeband hat er die Farben Schwarz-Rot-Gold um den Stiel geklebt. Darüber stehen die Worte: „The best Things of Life are wild and free“. Denn genau so fühlt er sich, wenn er seinen Sport betreiben kann.