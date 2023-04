Während der jüngsten Hauptversammlung berichtete der Vorstand von einem Jahr mit vielen Aktivitäten. Gerade die Schwimmkurse verzeichneten demnach eine sehr große Nachfrage, die, wie auch in anderen Städten, leider nicht habe bewältigt werden könnten. Außerdem wurde der Vorstand neu gewählt.

Bevor sich der bisherige Vorstand unter der Leitung von Simon Büdel verabschiedete, nahm dieser noch zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vor. Besonders hervorgehoben wurde die 70-jährige Mitgliedschaft von Rolf Herion, der trotz langjährigem Wohnsitz in den USA der DLRG stets die Treue gehalten hat. Hierfür wurde er auch zum Ehrenmitglied der Ortsgruppe ernannt. Zudem wurden währen der Versammlung Abzeichen für aktive Mitgliedschaften und besondere Verdienste verliehen. So erhielt Erika Hirtler die Verdienstmedaille in Gold mit Brillant. Das ist die höchste durch die DLRG vergebene Auszeichnung. Es gibt sie für mehr als 30 Jahre aktive ehrenamtliche Vereinsarbeit in diversen Vorstandsämtern. Verliehen wurde die Verdienstmedaille von Helmut Weber vom Bezirksvorstand.

Bürgermeister Herr Guhl bedankte sich bei allen Anwesenden für Ihr Engagement, da in der Stadt am Rhein das Element Wasser immer präsent sei und die Begeisterung für den Wassersport und das Schwimmen sehr wichtig für die Jugendarbeit ist. So sprach er auch einen besonderen Dank an die DLRG Jugend aus, die an diesem Abend ebenfalls zahlreich vertreten war. Bei den Neuwahlen wurden jeweils einstimmig gewählt: Alban Hilgert (Vorsitzender), Simon Büdel (Stellvertreter), Rudolf Korhummel (Technischer Leiter/Ausbildung), Felizitas Hilgert-Kretzer (Ausbildung) und Birgit Hesse (Verbandskommunikation).

Für die Zukunft gibt es viele Ideen, um die Arbeit der DLRG voranzutreiben. Die wichtigste Aufgabe bleib dabei, die Kinder und Jugendlichen zu sicheren Schwimmern und anschließend bei Interesse zu Rettungsschwimmern auszubilden. Immer gemäß dem Motto der DLRG „vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer“. Wer Interesse hat die DLRG Ortsgruppe bei der Ausbildung unterstützen oder andere Aufgaben im Verein zu übernehmen, der kann über die Internetseite Kontakt aufnehmen.