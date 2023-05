Der Terminplan der DJk-Handballer für 2023 ist nicht nur sehr gut gefüllt, sondern hat zudem einige Höhepunkte zu bieten. Der Handball-Verein veranstaltete in diesem Kalenderjahr bereits den DJK-Vereinstag mit knapp 150 Teilnehmern sowie ein Eltern-Jugend-Turnier, bei dem die Eltern gegenüber ihren Kindern ihr handballerisches Können unter Beweis stellen konnten. Zusätzliche werden in diesem Jahr zwei Jubiläen gefeiert. Zum einen das 30. Badmattenfest, das nach dreijähriger Pause am Samstag, 8. Juli, stattfinden wird. Zum anderen die große Jubiläumsfeier zum 50. Vereinsjubiläum, das am 25. November stattfinden wird.

Im seinem Rückblick berichtete DJK-Vorsitzender Wolfgang von Sperl von einer fast normalen Saison nach der langen Corona-Pause. Das Vereinsleben hatte sowohl im sportlichen Wettbewerb aber auch neben dem Spielfeld einige Highlights zu bieten.

Sportlich platzierten sich die meisten Mannschaften im Mittelfeld. Viel wichtiger als die Platzierung ist dem Vorstand aber, dass die DJK sieben Teams im Rundenbetrieb melden konnte, und diese die Saison bis zum Ende spielten. Erfreulicherweise ist die Mitgliederzahl des Vereins trotz Pandemie sogar leicht gestiegen. Die DJK hat jetzt 279 Mitgliedern. Sportlich und vor allem im Trainingsbetrieb wird es in der kommenden Saison Änderungen geben. Leider kann in der kommenden Saison keine Damenmannschaft gemeldet werden. Daher versucht der Vorstand, den Unterbau in der Jugendabteilung weiter zu stärken. So werden schon in der Jugendabteilung Mädchen und Jungen getrennt trainieren und auch am Spielbetrieb teilnehmen. Damit kann die DJK in der Saison 2023/24 eine weibliche D- sowie B-Jugend melden. Interessierte sind in allen Teams zum Probetraining immer willkommen. Informationen im Internet unter www.handball-in-bad-saeckingen.de.

Folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Marian Kast, Leon Paolo, Guliana Sperle und Christian Weindl (10 Jahre) und Björn Schöneich, Sonja Langer und Rainer Koller (25 Jahre).