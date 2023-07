Dietmar Sutter, langjähriger Stadt- und Kreisrat aus Bad Säckingen, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sutter war ein Urgestein der SPD und einer der Großen der Partei. In den politischen Gremien und als Gewerkschafter ging es ihm stets um eines – um soziale Gerechtigkeit. Nicht zuletzt deshalb wurde er mit der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie bedacht, mit der Willy-Brandt-Medaille.

Diese Auszeichnung erhielt der Bad Säckinger Dietmar Sutter im Jahr 2007 nicht von irgendwem, der heutige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verlieh sie ihm, damals noch als Generalsekretär der Partei. Bei der Feier im Kursaal zum 100-jährigen Bestehen der SPD wurde die hohe Ehre neben Sutter auch seinem Weggefährten Arnold Becker zuteil, der im vergangenen Jahr verstorben war.

Große Verdienste

Diese hohe Auszeichnung der Bundes-SPD macht die Verdienste Dietmars Sutters für die soziale Frage in besonderer Weise deutlich – ob als Vorsitzender in der Postgewerkschaft am Hochrhein, als Personalratsvorsitzender, als Mitglied des Gesamtbetriebsrat der Post in Bonn oder in der Kommunalpolitik. Dietmar Sutter, immer klar in der Haltung, war nie ein bequemer Zeitgenosse für seine politischen Kontrahenten. Als kritischer Geist legte er stets die Finger in die Wunde. Das spürte bereits 2003 der damalige Bürgermeister Günther Nufer bei der Affäre um den städtischen Ankauf der Suhner-Wohnungen, gegen die Sutter opponierte. Dass der damalige Landrat Bernhard Wütz den Bad Säckingen Haushalt kippte, gab Sutter und seinen Mitkämpfern recht.

Auch Nufers Nachfolger Martin Weissbrodt war Sutter ein kritischer Begleiter. 2007 kam es zwischen den beiden zum Eklat, und Sutter trat aus dem Gemeinderat zurück. Was folgte: Der Gemeinderat solidarisierte sich mit ihm, rügte Bürgermeister Weissbrodt, sodass dieser sich entschuldigte.

Zu einer Rückkehr in den Gemeinderat kam es dennoch nicht, allerdings blieb der Sozialdemokrat der Kommunalpolitik bis 2014 im Waldshuter Kreistag erhalten. Was Sutter damals schon spürte, war die Schieflage im Gesundheitswesen des Landkreises und die Gefahr, die das für das Bad Säckinger Krankenhaus darstellte. Gegenüber unserer Zeitung sagte Sutter einmal, als wir ihn bei einem runden Geburtstag besuchten: „Ich habe immer für den Erhalt des Bad Säckinger Krankenhauses gekämpft“ – dies, zumal er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Kreistag Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klinikverbünde war.

Dietmar Sutter ist in Blumberg geboren. Er besuchte dort die Volksschule und arbeitete als Galvaniseur, ehe er zur Bundespost ging und als Postbetriebsinspektor in den Ruhestand ausschied. 1965 heiratete er. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1969 zog die Familie nach Bad Säckingen, der Heimat von Sutters Vater.

1971 übernahm Sutter den Vorsitz des Bad Säckinger der SPD, wurde 1980 in den Gemeinderat gewählt und 1994 in den Kreisrat. Die Stadt Bad Säckingen zeichnete den profilierten Kommunalpolitiker mit der Verdienstmedaille der Stadt in Silber aus.