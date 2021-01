von Susanne Eschbach

Nach einer turbulenten Bürgermeisterwahl stand mit großer Mehrheit fest, dass der bisherige Amtsinhaber Alexander Guhl auch für die kommenden acht Jahre Bürgermeister von Bad Säckingen sein wird. Gemeinderatssitzungen mit Blumen, Beflaggung, Musik und Häppchen mit einhundert Gästen waren im Januar 2020 noch möglich und zeugten von der Freude nicht nur beim alten und neuen Bürgermeister über die Wiederwahl.

Erich Thomann | Bild: hans-peter joos

Er hat vor knapp 30 ein Museum gegründet, das bis heute einzigartig ist. Das Müllmuseum. Jetzt feierte der rüstige und immer noch sehr aktive Erich Thomann seinen 90 Geburtstag. Neben den vielen Wallbachern reihten sich fünf Kinder, mit ihren Partnern, 14 Enkelkinder ebenfalls mit Anhang und zwölf Urenkel in die Schar der Gratulanten.

Walter Michel. | Bild: Kanele, Susanne

Walter Michel feierte in diesem Jahr ein Jubiläum, dass wohl einzigartig bleiben dürften. Seit 80 Jahren ist der heute 98-Jährige Mitglied bei der Bad Säckinger Narrenzunft. Obwohl die Narrenzunft für ihre vielfältigen Möglichkeiten bekannt ist, nicht nur die Mitglieder, sondern auch diejenigen, die sich um die Narrenzunft verdient gemacht haben, zu ehren, ist Zunftmeister Rolf Meyer bei dieser einmaligen Ehrung in der Geschichte der Narrenzunft an seine Grenzen gestoßen. Natürlich wurde für Michel, der allein rund 40 Jahre das Bühnenbild des Narrenspiegels kreiert hat, eine Urkunde entworfen und ihm während dem Narrenspiegel im Kursaal überreicht.

Winfried Ays. | Bild: Werner Probst

Er ist ein Bad Säckinger Urgestein und für seine vielfältigen Tätigkeiten bekannt. Winfried Ays feierte seinen 80 Geburtstag. Nicht nur in vielen Vereinen war und ist Winfried Ays eine feste Größe auch im kommunalen und kirchlichen Leben ist Winfried Ays eine feste Größe. Wenn ihm die Vereinsarbeit dann mal die Zeit lässt, ist er immer noch fleißig mit dem Rad unterwegs.

Wolfgang Lücker. | Bild: Werner Probst

Bereits seit 53 Jahren gehört er der CDU an, war bis 2019 stellvertretender Bürgermeister, kümmert sich um die Wallbacher Senioren, war Oberstudiendirektor an der Bad Säckinger Rudolf-Eberle-Schule und ist auch heute noch auf der Bühne der Kommunalpolitk präsent. Wolfgang Lücker hat im April 2020 seinen 80 Geburtstag gefeiert. Den allerdings leider nur im kleinen Rahmen gemeinsam mit seiner Ehefrau. Denn Corona war bereits präsent und sorgte für einen entsprechend ruhigen Ehrentag.

Mit seiner leisen, bescheidenen und freundlichen Art, ist Kurt Robert ein Mann mit vielen Ehrenämtern. Vor allem die AWO hat es dem Mann angetan, der im Juni 2020 seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Viele Jahre war er aktiv im Sängerkreis und unter seiner Federführung ist die Fusion mit der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ vollzogen worden. Noch heute ist Kurt Robert im Stadtseniorenrat mit dabei und den Kindern der Obersäckinger Grundschule ist er seit vielen Jahren als „der Vorleser“ bekannt.

Gusty Huschmid | Bild: Juri Junkov

Aber in unseren Reihen tun sich zwei 70-Jährige hervor. Im Juni feierte der Filmemacher Gusty Hufschmid seinen runden Geburtstag.

Peter Wack Bild: Werner Probst

Im August folgte ihm der frühere Zunftmeister der Bad Säckinger Narrenzunft, Peter Wack. Mit viel Gespür für Besonderheiten hat Hufschmid die Städte entlang des Hochrheins gefilmt und die Besonderheiten somit unvergesslich gemacht. Peter Wack von 1995 bis 2007 Zunftmeister in Bad Säckingen und viele Jahre lang auch Landschaftsvertreter der Landschaft Hochrhein bei der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte.

Martin Ritter. | Bild: Stadtwerke Bad Säckingen

Überraschend für alle Beteiligten, hat Stadtwerke-Chef Martin Ritter, seinen Weggang von dem kommunalen Energieversorger angekündigt. Unstimmigkeiten hat es keine gegeben zwischen Ritter und dem Bad Säckinger Bürgermeister. Familiäre Gründe sind es, die Ritter zum Weggang bewegt hatten.

Alfred Adler. | Bild: Gerber, Andreas

Flüh-Patron Alfred Adler hat sich jetzt ganz ins Privatleben zurückgezogen. 41 Jahre lang waren er und das Hotzel „Zur Flüh“, ein Synonym für die gehobene Küche, eng miteinander verbunden, dessen Geschicke er geleitet hat. Große Familienfeiern oder die Bewirtung des Kursaals sind vielen Bad Säckingern immer noch in Erinnerung. Jetzt im Alter von 76 Jahren entschied er sich für den Rückzug und freut sich auf einen Gang ins „Städtle“, verbunden mit ein Schorle im „Gei“.

Edward H. Tarr. | Bild: Jürgen Scharf

Doch leider gibt es in Bad Säckingen auch Menschen, von denen wir uns für immer verabschieden mussten. Edward H.Tarr war 20 Jahre lang der Leiter des Trompetenmuseums im Schloss Schönau. Als Musikwissenschaftler verfügte er über Kontakte in der ganzen Welt und so manches „Trompetenschmankerl“ holte er nach Bad Säckingen. Gleichzeitig arbeitete er auch als Hochschulprofessor an der Musikhochschule in Basel. Tarr starb im März im Alter von 83 Jahren.

Bülent Beskaya. | Bild: Susanne Eschbach

Er war der bescheidene Macher und hatte immer ein freundliches Lächeln für seine Mitmenschen im Gepäck. Für sein breites, politisches Engagement war er bekannt, auch für seine Arbeit als Vorsitzender beim Stadtseniorenrat. Bis zuletzt setzte sich der geborene Türke als Integrationsmanager bei der AWO ein. Bülent Beskaya war gerade mal 64 Jahre alt, als er im Juli 2020 für immer seine Augen schloss und Abschied nahm von den Lebenden.