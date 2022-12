von Susanne Eschbach

Lachen, toben, weinen, küssen oder laut schreien – und alle schauen zu. Das ist manchmal halt so, wenn man auf der Theaterbühne steht. Gar nicht so einfach, wenn man gerade mit sich selbst beschäftigt ist, und das ist ja im Alter zwischen 13 und 20 Jahren meistens so.

Davon ließ sich Stefan Meier aus Bad Säckingen jedoch nicht abschrecken. Der ausgebildete Theaterpädagoge nahm die Herausforderung an und gründete 2016 gemeinsam mit Corina Gerspach die Gruppe „Junges Theater“ in Bad Säckingen.

Seither bereichert die Gruppe als eigenständige Abteilung der Bad Säckinger Festspielgemeinde die Theaterlandschaft. Sie wird seit 2019 von Stefan Meier alleine geleitet. Die Gruppe steht allen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren als kulturelle Bildungsstätte offen.

2016 hat Theaterpädagoge Stefan Meier das Junge Theater gegründet. | Bild: Junges Theater

„Wir legen Wert auf kulturelle Vielfalt und Inklusion“, beschreibt es Meier. Das erste Stück der Gruppe war deshalb „Heimat zu Heimat“, welches die Gruppe selbst erarbeitet und als erstes integratives, interkulturelles Theaterstück mit deutschen und geflüchteten Jugendlichen in Bad Säckingen aufgeführt hat.

Bühnenpräsenz entwickeln

„Bei uns werden nicht einfach nur Stücke inszeniert und auf die Bühne gebracht“, erklärt der Theaterpädagoge. Am Anfang steht der theaterpädagogische Prozess. „Das hat den Hintergrund, dass die Jugendlichen die Scheu untereinander verlieren, aus sich herauskommen und in die Rolle finden“, erklärt Meier. „Meditation, Stimmbildung oder Rollenarbeit nehmen einen großen Raum bei den Theaterproben ein.“

Denn nur so sei es möglich, dass jeder einzelne jugendliche Schauspieler in seiner ganzen Persönlichkeit wahrgenommen und gefördert werde. Durch das Erlernen der Kompetenzen im Schauspielern, in der Sprache und im Ausdruck entwickelt sich die Bühnenpräsenz. „So lernen die Jugendlichen neben dem Spaß am Theaterspielen auch fürs Leben“, weiß der Theaterpädagoge. Doch neben Spaß und Spiel gehören auch Disziplin und Textsicherheit zum Übungsfeld.

Im Rahmen eines Theaterworkshops haben die jungen Schauspieler eigene Masken kreiert. | Bild: Junges Theater

In den besten Zeiten hatte die Gruppe zwölf Mitglieder. „Dann kam Corona, und die Gruppe fing an zu bröckeln“, bedauert Meier. Einige waren auch fertig mit der Schule und haben mit ihrer Ausbildung begonnen oder verließen die Stadt für ein Studium.

Vier Mitglieder aus der ursprünglichen Gruppe sind geblieben, zwei neue Gesichter kamen hinzu. „Zu Beginn haben wir klassische Jugendstücke gespielt“, erinnert sich der Theaterpädagoge. Doch sind die Stücke gemeinsam mit den Jugendlichen aus der Gruppe gewachsen. Dem jüngsten Stück – „Raus aus Amal“ – diente ein schwedischer Jugendfilm als Grundlage.

„Das war eine Herausforderung für die Gruppe, zumal darin auch die gleichgeschlechtliche Liebe thematisiert worden ist.“ Doch nicht nur das Thema war eine Herausforderung. Zum ersten Mal standen die jungen Leute auch mit erwachsenen Schauspielern aus der Festspielgemeinde auf der Bühne.

Wer die insgesamt drei Vorstellungen im Jahr des Jungen Theaters besuchen möchte, muss keinen Eintritt zahlen. „Wir leben allein aus Spenden und Förderungen“, so Stefan Meier. Der Amateurtheaterverband Freiburg und die Sparkassen Kulturstiftung stehen den jungen Leuten mit Fördermitteln zur Seite. Rund 120 Zuschauer sind pro Vorstellung zu Besuch. Hinzu kommen jeweils ein bis zwei Schulvorstellungen: „‘Jugendliche spielen für Jugendliche‘ ist ein wichtiger Aspekt unserer Theaterarbeit.“

Bereits beim ersten Stück haben Stefan Meier und Corina Gerspach im Rahmen eines Workshops Masken gestaltet. In den vergangenen beiden Stücken hat Meier Songtexte geschrieben, die gemeinsam mit Oliver Fabro in einem professionellen Studio aufgenommen worden sind. „So hat das auch für die Jugendlichen einen Mehrwert“, sagt er.

Ausgesucht werden die neuen Stücke danach, wie viele Mitspieler zur Verfügung stehen. „Ich suche drei Stücke, die wir gemeinsam lesen“, erklärt der Theaterpädagoge den Ablauf. „Danach entscheiden wir gemeinsam, welches Stück aufgeführt wird.“ In der kommenden Theatersaison steht dem Jungen Theater ein weiterer Umbruch bevor. „Einige Spieler wechseln aus der Jugend in das Erwachsenen-Theater der Festspielgemeinde“, erklärt Meier. „Eigentlich wollte ich jetzt ein Jahr aussetzen, doch es haben sich wieder fünf neue Jugendliche gemeldet, die mitmachen möchten“, freut sich der Theaterpädagoge.

Mitspieler gesucht

Trotzdem wünscht er sich, dass noch mehr junge Leute mit dabei sind. „Jeder ab 13 Jahren kann mitmachen und es sind keine Vorerfahrungen notwendig“, macht Stefan Meier Mut. Die einzige Bedingung ist, dass die jungen Leute vom Beginn der Theatersaison bis zum Ende dabei bleiben. „Ein Einstieg unterm dem Jahr ist leider nicht möglich.“

Die Proben beim Jungen Theater finden wöchentlich am Donnerstagabend von 17 bis 19 Uhr im Festspielgemeindehaus statt. Nähert sich der Aufführungstermin, werden weitere Proben angehängt oder es gibt ein intensives Probenwochenende. „Wir planen aber auch Theaterbesuche, damit sich die Jugendlichen andere Gruppen ansehen können.“ Die Theatersaison beginnt im Dezember und endet im Oktober des Folgejahres mit der Aufführung eines öffentlichen Stücks.