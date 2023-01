von Susanne Eschbach

Auch im vergangenen Jahr hat Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen die Nase vorn gehabt, wenn es darum ging, das Leben in einem Dorf wieder attraktiver zu machen. So ist bereits im Sommer das erste Pillen-Taxi eingerichtet worden. In Wallbach steht die erste Stromtankstelle in einem Bad Säckinger Ortsteil und auch in Sachen Barrierefreiheit hat sich in Wallbach im abgelaufenen Jahr einiges getan.

Ein roter Briefkasten, mit Umschlägen bestückt, wurde an einer Bushaltestelle in Wallbach angebracht. Das erste Pillen-Taxi in der Stadt Bad Säckingen war damit eröffnet. Menschen, die nicht so mobil sind, haben jetzt die Möglichkeit, ihr Rezept vom Arzt in einen Umschlag zu stecken und in den roten Briefkasten zu werfen. Am nächsten Tag werden die Medikamente dann direkt vor die Haustür geliefert. So möchte der Ortsvorsteher von Wallbach nicht nur den Online-Apotheke etwas entgegensetzen. Die Dienstleistung soll vor allem den Bewohnern des Ortsteils zugutekommen.

Ortsvorsteher Fred Thelen (links) und Bürgermeister Alexander Guhl weihten nach der Umgestaltung der Ortsmitte den neuen Flößerplatz in Wallbach ein. | Bild: Gerd Leutenecker

Im Zuge von aufwendigen Bauarbeiten ist die Dorfmitte von Wallbach vor dem Rathaus komplett neu geordnet worden. Die Höhe der Bordsteinkanten an de Bushaltestellen an der Kirche, vor dem Rathaus und im Unterdorf an der Hauptstraße sind angepasst worden. Die Bordsteinkanten sind erhöht worden, damit die Passagiere bequem und barrierefrei in den Bus einsteigen können. Weiter sind mehr Parkplätze eingerichtet und vorhandene neu angeordnet worden. Auch die Bürgersteige selbst sind in diesem Bereich verbreitert worden.

Die erste Stromtankstelle in einem Bad Säckinger Ortsteil steht in Wallbach. Auf dem Bild (von links): Fred Thelen, Alexander Guhl und Udo Engel bei der Inbetriebnahme der Ladesäule. | Bild: Michael Gottstein

Als Besonderheit auf dem neuen Rathausvorplatz hat Ortsvorsteher Fred Thelen die erste Stromtankstelle in einem Bad Säckinger Ortsteil nach Wallbach geholt. Zwei Parkplätze vor dem Rathaus sind nun Elektro-Autos für ihren Ladevorgang vorbehalten. Betrieben wird die Stromtankstelle zu 100 Prozent mit Strom aus Wasserkraft. Die Säule verfügt an jedem Stecker über eine Leistung von 22 Kilowatt. Es ist auch erlaubt, die Fahrzeuge über Nacht dort stehen und aufladen zu lassen.