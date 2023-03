Frau Schadt, wie stark sind Sie mit der Organisation gefordert?

Positive Anfragen und Rückmeldungen haben mein Macherinnen-Herz erweicht. Also mache ich weiter. Bei der Umsetzung und Durchführung der Frauen-Erlebnis-Messe steht mir meine ganze Familie zur Seite. Dafür bin ich unendlich dankbar und auch stolz auf unseren Zusammenhalt. Ein paar Freunde helfen noch unentgeltlich mit. Ohne diese Rückendeckung gäbe es die Messe nicht.

Welche Besucher laden Sie ein?

Die Messe ist, wie der Name schon sagt, auf Frauen ausgerichtet. Männer sind nur als Aussteller oder Helfer zugelassen. In der heutigen Zeit gar nicht einfach, sich so klar zu positionieren. Es geht um sich die Zeit für sich nehmen, genießen, sein. Ich bin der Meinung, dass unter den Frauen eine andere Energie herrscht, wenn sie unter sich sind. Vielleicht organisiere ich auch mal eine Männer-Messe.

Was wird geboten?

Die Vielfalt der Aussteller ist enorm: Steuerberatung, Maßblusen, Laserbehandlungen, Kosmetik, alternative Heilmethoden, Frauenkreis, Choaching, EMS-Training, Tattoos und vieles, vieles mehr. Produkte für das Herz, den Körper und das Wohlempfinden stehen in den Regalen. Die Mutigen dürfen mit elektrobetriebenen Fahrzeugen eine Runde auf dem Bahnhofsgelände drehen.

Waren die Teilnehmer gleich begeistert oder erkennen Sie Zurückhaltung?

Bei den Sportangeboten spüre ich tatsächlich Zurückhaltung. Vielleicht besteht hier noch mehr Erklärungsbedarf. Das möchten wir nächstes Jahr angehen. Bei den anderen Angeboten weicht die anfängliche Unsicherheit sehr schnell und die meisten Frauen machen begeistert mit. Es ist eben keine reine Stehmesse, sondern eine Erlebnis-Messe.

Auf was freuen Sie sich am meisten bei der Frauen-Erlebnis-Messe?

Ich kenne jeden Aussteller persönlich. Ich habe mich im Vorfeld über das Angebot informiert und darauf geachtet, dass eine gewisse Harmonie entsteht. Somit finde ich alles toll. Am meisten freue ich mich auf die Besucherinnen, auf die Gespräche mit ihnen. Auf die Anregungen, aber auch auf Kritik. Auf das Lebendige, Kreative, Inspirierende. Ich freue mich auf zwei ganz spannende und bereichernde Tage.

Zur Person: Jana Schadt, 58, ist selbstständige Frauen-Therapeutin und betreibt die Herznah-Gesundheitspraxis in Rheinfelden. Die Frauen-Erlebnis-Messe in Rheinfelden-Schweiz findet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, 10 bis 17 Uhr, im Bahnhofsaal, Bahnhofstraße 21, statt. Der Eintritt beträgt 5 Franken. Weitere Infos im Internet unter www.happywomensday.ch.