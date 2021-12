von Harald Schwarz

Seit sechs Jahren ist es ein gerne praktizierter Brauch, zum Nikolaustag bei Tagesanbruch an einem stark frequentierten Bereich in Bad Säckingen eine Fahrradaktion durchzuführen. Die Nikolausaktionen kamen immer sehr gut an, wollte man doch nicht mit erhobenem Zeigefinger „schimpfen und erziehen“, sondern Werbung und Sympathie für das Fahrradfahren schaffen, so Ralf Däubler.

Waldshut-Tiengen Corona-Teststationen in Waldshut-Tiengen nach nur einem Tag wieder geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Jahr war alles anders. Eine illustre Runde traf sich im Besprechungsraum im Dachgeschoss des Bad Säckinger Rathauses. Bürgermeister Alexander Guhl, Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen, Umweltbeauftragter und Ansprechpartner der AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen), Ralf Däubler und Radbeauftragter Oliver Weinrich. Thema: „Radverkehrssicherheit im Winter“. Ralf Däubler stellte ein Arsenal von sicherheitsrelevanten Dingen rund um das Fahrrad vor. „Ganz wichtig: die Beleuchtung muss stimmen“, betonte er.

Kreis Waldshut Die Schweiz als Corona-Hochrisikogebiet: Bei der Einreise nach Deutschland gilt jetzt 3G – und was sonst noch zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Man könne sehr viel tun, um gesehen zu werden: Das fängt schon mit dem Dynamo an, der als Nabendynamo bei Regen und Schnee die bessere Wahl ist. Bremslicht, Standlicht, ansteckbare Lampen, Knickbänder, bremsstärkenabhängige Lichter, Helmbeleuchtung sind nur eine Auswahl an Lösungen für eine gute Sichtbarkeit. Moderne funktionsgerechte Fahrradkleidung trage zu einer besseren Erkennbarkeit bei, ergänzte Albert Zeh von der Polizei. „Wir in Bad Säckingen sind nicht verschont geblieben von Unfällen mit Fahrradfahrern. Wir stellen fest, dass der Fahrradverkehr deutlich zugenommen hat, die Verkehrssicherheit der Fahrräder aber deutlich abgenommen hat, sagt Zeh. Das sind Trends, denen man entgegenwirken muss“, erläutert Polizeirevier-Leiter Albert Zeh. Ihm gehe es nicht darum, die Radfahrer zu „piesacken“, sondern um ein gemeinsames Miteinander, sowohl um gesehen zu werden als auch selbst zu sehen, also Rücksichtnahme gegenüber Schwächeren. Und das seien die Fußgänger.

Unfälle von E-Bikes, Pedelecs haben deutlich zugenommen. Besonders Personen in der Altersgruppe über 50 seien oft lange nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren und damit besonders gefährdet. Eine Forderung nach einer Erstbeschulung komme auf, meint Zeh.