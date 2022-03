von Susanne Eschbach

Der Verein

Die Weihermattenschule ist eine von fünf Grundschulen in Bad Säckingen. Um ein vielfältiges pädagogisches Programm auf der Höhe der Zeit anbieten zu können, benötigt eine Schule Unterstützung, weshalb sich vor einigen Jahren der Förderverein der Weihermattenschule gegründet hat.

Die Veranstaltung

„Für ein gutes Morgen“ ist das Motto der Zukunftsbörse der Schule. Im Rahmen dieser Projekttage dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Die Zukunftsbörse startet in mehrtägigen Projekten: Jedes Projekt beleuchtet inhaltlich einen Aspekt von Nachhaltigkeit und ist so konzipiert, dass Eltern, Lehrerinnen und örtliche Experten sowie Kreative gemeinsam mit Kindern an einem Thema arbeiten. Angedacht sind zum Beispiel ein Workshop zur Recyclingkunst des Museums Jean Tinguely Basel, ein Besuch der Baobab Books Basel zum Thema Heimat und mehr. Immer soll überlegt werden, welche Auswirkungen unser Handeln im jeweiligen Bereich auf unsere Zukunft und unser schulisches Leben haben kann. Ein Filmteam dokumentiert den Prozess in den Projektgruppen. Der Öffentlichkeit werden die Ergebnisse in einer Ausstellung und in der Filmvorführung präsentiert.

Das Ziel

„Wir möchten für die Projettage Experten und Kreative in die Schule holen oder besuchen, sowohl für die Projekttage als auch für öffentliche Veranstaltungen“, erklärt die Schulleiterin Sonja Birkle. Weiter soll auch Material für die Projekte und die Ausstellungsgestaltung angeschafft werden. „Das Thema Nachhaltigkeit treibt uns als Schulgemeinschaft Weihermattenschule bereits seit Beginn des Schuljahres 2021/22 um“, so Birkle weiter. „

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser.

