von BRIGITTE CHYMO

Die Institution

Der Stadtseniorenrat ist kein Verein im eigentlichen Sinne, sondern ein Gremium, das sich als Bindeglied der verschiedenen Seniorengruppen der Stadt Bad Säckingen versteht und die Interessen der älteren Menschen im Stadtgebiet vertritt. Noch 2021, im 25. Jahr, drohte dem Ortsseniorenrat das Aus, weil niemand für den Vorsitz zu finden war. Inzwischen hat sich ein neues, motiviertes und ideenreiches Team gefunden, dass für dieses Jahr vieles vorhat.

Die Veranstaltung

Das Team um die Vorsitzende Carmen Schlachter hat einen Seniorenaktionstag in Planung. Mit diesem Aktionstag will der Vorstand nicht nur das 25-jährige Bestehen des Ortsseniorenrats nachfeiern, sondern der breiten Öffentlichkeit aufzeigen, welche Angebote für Senioren in Bad Säckingen gibt. „Wir sehen uns als Bindeglied vieler caritativer, kultureller, kirchlicher und pflegerischer Organisationen und Einrichtungen“, erklärt die Vorsitzende. Termin für den Seniorenaktionstag ist der 17. September.

„Zwischen 10 und 15 Uhr stellen verschiedene Organisationen ihre Angebote für die Mitbürger im Seniorenalter vor, so dass jeder sich darüber informieren kann, für was und wie er bei Bedarf Hilfe finden kann. Mit dabei sind zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, das DRK und auch der Kulturkreis für Senioren. Auch das Energiesparen im Alter wird Thema sein. Bürgermeister Alexander Guhl übernimmt die Schirmherrschaft für den Senioren-Aktionstag. Das Preisgeld wird in Form von Spenden an bedürftige Senioren weitergegeben und eingesetzt. „Wir arbeiten da mit der Caritas zusammen“, erklärt Schlachter.

Die Institution und Corona

Weil der Ortsseniorenrat in einer Phase der Neufindung war, verursachte Corona nicht annähernd solche Probleme wie in anderen Einrichtungen und Vereinen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen