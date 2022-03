von BRIGITTE CHYMO

Der Verein

Der Sportverein Harpolingen bietet in zehn Gruppen wöchentliche Angebote und Kurse für Jung und Alt. Der Verein hat 200 Mitglieder und steht neben Sport auch für Freundschaft und Geselligkeit.

Die Veranstaltung

Klimawandel und Corona-Pandemie verstärken bei Vielen das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit. So entstand die Idee zu einer Veranstaltungsreihe mit Sportkursen und Vorträgen. „Die Kombination soll zu sozialem Austausch anregen und so als Chance für eine nachhaltige Gemeinschaft gesehen werden“, sagt Vorsitzender Dirk Appelzöller. Der Projekttitel lautet daher „Die nachhaltige Stärkung der sozialen Gemeinschaft durch den Sportverein 1967 Harpolingen e.V.“ Dass die Sportkurse in sechs- bis zwölfwöchigen Einheiten zu je 60 Minuten angeboten werden, hat den Hintergrund, dass nach Auffassung des Vereins eine nachhaltige Wirkung nur dann eintreten kann, wenn Inhalte in wiederkehrender Form vorgetragen und genutzt werden. Start des Programms soll bereits im März sein. Viele der Sportkurse und Fachvorträge tragen sich über Teilnehmerbeiträge selbst. Andere Kurse erfordern allerdings qualifizierte Übungs- und Kursleitungen, erklärt der Verein. Für deren Entlohnung wird ein Teil des Preisgeldes verwendet.

Der Verein und die Pandemie

Es war nicht immer einfach die Informationsketten am Laufen zu halten, trotzdem kam der Verein recht gut durch die Pandemie. Dank konsequenter Hygienemaßnahmen und verantwortungsvollem Verhalten jedes Einzelnen in den Sportgruppen gab es auch keinen Ansteckungen innerhalb des Vereins.

