von BRIGITTE CHYMO

Der Verein

Der Musikverein Obersäckingen ist ein alteingesessener Traditionsverein und trägt seit vielen Jahrzehnten in vielfältiger Weise zum Dorfleben bei. Die Musiker begleiten beispielsweise den St. Martinsumzug, spielen zum Weißen Sonntag und begleiten an Heiligabend musikalisch den Gottesdienst. Tradition hat auch das jährliche Schulplatz-Sommerfest. Besonders stolz ist der Musikverein Obersäckingen auf seine Nachwuchsarbeit. Seit etwa zehn Jahren bemüht sich der Verein intensiv um die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, um so die Zukunft des Vereins zu sichern. Immer wieder nehmen Jungmusiker erfolgreich an den Kursen zu den Leistungsabzeichen in Steinabad teil. Momentan ist die Jugendkapelle mit 27 jungen Musikern sogar größer als das Aktivorchester mit aktuell 13 Mitgliedern.

Die Veranstaltung

Das Schulplatz-Sommerfest im Juli jeden Jahres ist nicht nur ein geselliges Treffen, das bei den Obersäckingern sehr beliebt ist, sondern vor allem auch eine wichtige Einnahmequelle für die Vereinskasse. 2020 und 2021 musste das Sommerfest wegen Corona leider ausfallen. 2022 geht der Musikverein aber wieder in Planung. „Dieses Jahr wollen wir das Sommerfest wieder stattfinden lassen, da wir auf die Einnahmen sehr dringend angewiesen sind“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Baier. Denn die Bereitstellung von Einheitskleidung, Instrumenten und Notenmaterial für die Jungmusiker kostet viel Geld. Termin ist der 28. Juli 2022. Das Preisgeld wird ausschließlich für die Jugendarbeit verwendet.

Der Verein und die Pandemie

Auch Corona konnte die Probenarbeit im Musikverein nicht stoppen. Im Lockdown war das Internet virtueller Probenraum, und sobald möglich kamen die Musiker mit ausgefeiltem Hygienekonzept wieder im Probenraum zusammen.

