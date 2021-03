von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Ein kleiner, aber feiner Verein ist die Bad Säckinger Segelfluggruppe. Untergebracht sind die insgesamt 31 Mitglieder in ihrem Vereinsheim direkt am Rhein in Obersäckingen.

Diese Einnahmen fehlen

In der Pandemie-Zeit galten auf Sportplätzen Kontaktbeschränkungen und im Vergleich zu früheren Jahren wurden weniger Fluggebühren eingenommen. Auch durften die Mitglieder am 1.-Mai keinen Hock für Wanderer an der Werkstatt der Segelfluggruppe anbieten – Einnahmen, die fehlen.

Dafür wird das Geld benötigt

Die rechte Tragfläche des Vereinsflugzeugs „Discus“ benötigt dringend eine neue Lackierung. Die Arbeit wird von der Jugendgruppe ehrenamtlich übernommen. Aktuell ruht die Arbeit aufgrund der Kontaktbeschränkungen. „Wir hoffen, bald wieder weiterarbeiten zu können. Das Vereinsflugzeug „Discus“ wird als Einsteigerflugzeug bevorzugt von unseren Flugschülern geflogen“, erklärt Schriftführeri Heike Deboben.

