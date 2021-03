von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Lange war es still um den Bad Säckinger Tierschutzverein, bevor er 2017 wieder belebt worden ist. Inzwischen gehören 116 Mitglieder dem Verein an und kümmern sich um das Wohl der Tiere, vor allem der Katzen.

Diese Einnahmen fehlen

Egal, ob bei Kuchenverkäufen, dem Slowup, an der Fasnacht oder auf dem Weihnachtsmarkt: Immer wieder hat der Tierschutzverein die Gelegenheit dazu genutzt, Geld zu verdienen. „Diese Einnahmen und Ausgaben sind bei uns fest eingeplant“, erklärt Katja Seimert, die Schriftführerin des Tierschutzvereins.

Dafür wird das Geld verwendet

Um die Katzenpopulation zu verringern, organisiert der Tierschutzverein eine regelmäßige Kastrationsaktion. Aber auch die weitere Versorgung der Tiere danach oder Medikamente für die Behandlung der Tiere werden benötigt. Hinzu kommen die Kosten für die Anschaffung von Lebendfallen und Fangnetzen, um die Katzen einzufangen. Auch andere Operationen an den Tieren müssen bezahlt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen