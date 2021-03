von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

„Schnee oder kein Schnee“, darum dreht sich momentan alles bei den insgesamt 550 Mitgliedern des Skiclubs Bad Säckingen. In den vergangenen beiden Jahren hat es den Verein arg gebeutelt. Der schneearme Winter im Vorjahr sorgte dafür, dass die geplanten Skikurse nicht stattfinden konnten. „Diesen Winter waren wir zwar mit Schnee gesegnet, aber leider durften wir coronabedingt keine Kurse abhalten“, bedauert die Kassiererin Sybille Hahl.

Diese Einnahmen fehlen

Die Kurse sind wichtige Einnahmen, die nun das zweite Jahr fehlen. Über das ganze Jahr hinweg vermietet der Skiclub zudem sein Vereinsheim mit 30 Betten in Herrischried an Vereine oder Schulklassen. „Leider konnten wir im Sommer 2020 nur dreimal vermieten“, so Hahl.

Dafür wird das Geld benötigt

Die Kosten wie Versicherung, Hausmeistergehalt oder Instandhaltung des Vereinsheims laufen weiter. Um die Tätigkeit aufrechtzuerhalten, müssten diese Kosten getilgt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen