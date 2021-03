von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Am Murger Weg, direkt am Rhein, haben sich die rund 37 Mitglieder des 1904 gegründeten Kleintierzuchtvereins Bad Säckingen ein heimeliges Domizil eingerichtet.

Diese Einnahmen fehlen

Der Zweck des Vereins ist die Zucht von Rassekaninchen, die bisher auch regelmäßig an zwei Ausstellungen jeweils im Frühjahr und im Herbst gezeigt worden sind. Die Einnahmen setzten sich aus dem Verkauf von Tombola-Losen und aus der Bewirtung der Kaffeestube zusammen. Außerdem kommen immer wieder Gäste in die Vereins-Gaststätte, die auch an Gesellschaften verpachtet wird. „Das Vereinslokal muss leider für unsere Gäste und Mitglieder geschlossen bleiben“, erklärt Brigitte Kaufmann, die den Kleintierzuchtverein kommissarisch leitet.

Dafür wird das Geld benötigt

Die Ausrichtung der Ausstellungen ist immer mit einem großen Aufwand verbunden. Gerade junge Familien besuchen gerne die Ausstellung, die sobald als möglich wieder eröffnet werden soll.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

