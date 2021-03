von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Der DRK-Ortsverein Bad Säckingen mit seinen 57 Mitgliedern hilft in Notlagen der Bevölkerung und ehrenamtlich bei der Lösung sozialer Aufgaben in der Stadt Bad Säckingen in verschiedenen Lebensbereichen. Im Rahmen seiner Sozialarbeit unterhält der Ortsverein unter anderem eine Kleiderkammer. Diese Kleiderkammer steht allen Menschen offen. Gespendete Kleidung wird dort unentgeltlich an alle ausgegeben, die aus unterschiedlichen Gründen darauf angewiesen sind. Coronabedingt ist die Kleiderkammer geschlossen und wird nur nach vereinbarten Termin geöffnet.

Diese Einnahmen fehlen

Wegen der Corona-Krise können momentan keine Haus- und Straßensammlungen stattfinden. Auch der Fasnachtsbasar fiel aus.

Dafür wird das Geld benötigt

Viele Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, wie Decken, Schlafsäcke für Wohnsitzlose oder Hygieneartikel müssen allerdings hinzugekauft werden.

