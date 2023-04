Der Verein

Der Musikverein Obersäckingen wurde 1863 gegründet und gliedert sich in ein Jugend- und ein Stammorchester. Dem Verein gehören aktuell 61 Mitglieder an. Im Jugendorchester werden 42 Jungmusiker an verschiedenen Instrumenten ausgebildet. Vorsitzender des Obersäckinger Vereins ist Wolfgang Baier.

Die Anschaffung

Für seine künftigen Auftritte und Einsätze wünscht sich der Obersäckinger Verein neue Softshelljacken für das Stammorchester. Diese sollen mit dem Vereinslogo bedruckt werden.

Das Engagement

Der Musikverein Obersäckingen trägt seit vielen Jahrzehnten in vielfältiger Weise zum Dorfleben bei. Die Musiker begleiten beispielsweise den St. Martinsumzug, spielen zum Weißen Sonntag und begleiten an Heiligabend musikalisch den Gottesdienst. Zudem richten die Musiker jedes Jahr im Juli das Schulplatzfest in Obersäckingen aus, in diesem Jahr findet das Fest am 27. Juli statt.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

