von Harald Schwarz

Mit Tönen und Sprache beschäftigt sich Jürgen Möcke schon seit früher Kindheit. Der 55-jährige Bad Säckinger ist Opernsänger beim Theater Basel. Zudem ist er Sprachlehrer und gibt Kurse. Wir stellen einen Tag im Leben von Jürgen Möcke vor.

Zur Person Jürgen Möcke ist 55 Jahre alt, lebt in Bad Säckingen und ist ausgebildeter Opernsänger und Schauspieler. Nach seinem Abitur führten ihn seine Gesangs- und Schauspielstudien nach Basel, Zürich und Berlin. Hier studierte er unter anderem Schauspiel und später Gesang im Hauptfach bei Opernsänger Professor Stefan Kramp. Neben eigenen Auftritten und Gesangsunterricht betreibt er auch eine Konzertagentur. Die Hauptaufgabe der Agentur ist das Organisieren und Vermitteln von Künstlern etwa für Feiern.

„Wenn ich mich auf ein Konzert vorbereite, beginnen die Vorarbeiten schon Monate zuvor. Man setzt sich mit dem Werk auseinander. Man muss auch stimmlich fit sein. Nach einer längeren Pause wie beispielsweise der Corona-Pandemie oder Urlaub baut die Stimme ab. Die Muskulatur muss wieder trainiert werden. Also: Stimmübungen, um die Stimme wieder in die alte Form zu bringen“, erklärt Möcke.

Ein besonderer Tag

Ein signifikanter Tag ist der vor dem Konzert. Nach dem Aufstehen führt der erste Weg zum Klavier zu einer ersten Einsingübung. Ist seine Stimme noch da? Dann heißt es, sich frisch machen, Zeitung lesen und E-Mails checken. Anschließend für zwei bis drei Stunden ans Klavier, eine halbe Stunde einsingen. Nach dem Mittagessen Dinge erledigen, die seine Konzertagentur betreffen. Üblich ist eine abschließende Stimmprobe von einer Stunde. Das Singen einiger Arien schließt den gesanglichen Teil des Tages ab. Der Abend ist dem Gesangsunterricht der Schüler vorbehalten. Der Musikraum der Hans-Thoma-Schule ist dafür angemietet.

Die Karriere

Jürgen Möcke hat schon immer gerne gesungen. So auch im Münsterchor in der Kinderchorabteilung. Er war lange Ministrant im Münster. Als Messdiener hatte er Zugang zur Kirchenmusik. Aber der Weg zum Gesang war noch weit und steinig. Nach Abstechern zum Wirtschaftsstudium und der Betriebswirtschaft, Journalismus und Theologie studierte er Schauspielkunst. Ein Fach dabei war der Gesang. „Das waren die ersten Berührungspunkte mit klassischem Gesang. Nach der Beendigung des Studiums des Schauspiels blieb ich beim Gesang hängen“, sagt er.

Die Stimme

„Jeder Mensch hat eine Stimme, die sich bis zu einem gewissen Niveau ausbilden lässt. Was drüber hinausgeht, ist Begabung“, erklärt er. Lieder- und Konzertabende waren jahrelang sein Weg zur Sangeskunst. Und sein Steckenpferd. Paraderollen wie die des Alfredo in „La Traviata“ oder des Nemorino im „Liebestrank“ von Donizetti schlossen sich an. Überhaupt gehört die Musik der späten Romantik zu seinen Favoriten.