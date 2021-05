Bad Säckingen - Gewerbegebiete sind der wirtschaftliche Motor einer Stadt, sie bieten heimischen Betrieben Platz und Wachstumsmöglichkeiten und ermöglichen die Ansiedlung neuer Unternehmen vor Ort.

Diese wiederum sichern in vielfacher Hinsicht die Fortentwicklung der Kommune und deren Attraktivität.

In Bad Säckingen finden sich Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe vor allem im Westen der Stadt, in den Industriegebieten I, II und III sowie im Gewerbegebiet im Buchrain. Sie wurden nach und nach, nach Bedarf, ausgewiesen. Der Boom begann Mitte der 70er-Jahre.

Industriegebiet I

Das Industriegebiet I gibt es seit 1974. Es hat eine Fläche von etwa 19 Hektar, die in etwa das Gebiet westlich der Fricktalstraße, nördlich und südlich „Trottäcker“ bis „Kalkdarren“ umfasst. Zu den ersten größeren Firmen, die sich dort ansiedelten, gehört sicherlich der Küchenspezialist Franke. Auch McDonald’s ist im Gewerbegebiet I ansässig, ebenso die Firma Huntsman. Auch der Einzelhandel hat dort seinen Platz. Wobei hier seitens der Stadt darauf geachtet wird, dass dies hinsichtlich des Sortiments nicht zum Schaden der Innenstadt geschieht, wie Wirtschaftsförderer Christian Heinemann und Bauverwaltungsleiter Peter Weiß unterstreichen.

Industriegebiet II

Das Industriegebiet II wurde – weiter in Richtung Westen – ab dem Jahr 1979 erschlossen. Es ist rund 24 Hektar groß.

Industriegebiet III

Auf selber Höhe, südlich „Trottäcker“ kam 1999 – angestoßen durch Grieshaber Logistics – das Industriegebiet III mit einer Fläche von 15 Hektar hinzu.

Gewerbegebiet Im Buchrain

Das Gewerbegebiet Im Buchrain - gleich an der B34 - zählt ebenso zu den seit langem etablierten Flächen für kleine und mittlere Unternehmen.

Grundsätzlich ist das Bild der vier Industrie- und Gewerbegebiete geprägt durch einen bunten Branchenmix, zu dem auch Handwerk und Dienstleister gehören. Mit der Entwicklung in den vergangenen Jahren sind Christian Heinemann und Peter Weiß jedenfalls zufrieden. Und die Nachfrage nach Grundstücken ist nach wie vor groß. Einige wenige Grundstücke sind in den besagten Gebieten noch zu haben. Genauso im Industriegebiet in Wallbach. Manche der noch zur Verfügung stehenden Grundstücke befinden sich im Privatbesitz. Die Stadtverwaltung bietet sich aber in solchen Fällen als Vermittler an.

Gettnauer Boden

Ein neues Gewerbegebiet über vier Hektar entsteht im Gettnauer Boden. Das Bebauungsplanverfahren ist im Gange. Wenn alles gut läuft, können interessierte Firmen schon im nächsten Jahr Bauanträge einreichen, so Weiß. Acht Bauplätze stehen zur Verfügung.