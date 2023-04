Die Stadtmusik Bad Säckingen ist gut aufgestellt und kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dies sagte der Vorsitzende Jahn Niclas Glatzel in der Hauptversammlung am Donnerstag. Bürgermeister Alexander Guhl gratulierte und lobte die Kapelle als Aushängeschild der Stadt.

Der Verein verfügt über ein 48-köpfiges Aktiv- und ein 25-köpfiges Jugendorchester, einen jungen, motivierten Vorstand und eine solide wirtschaftliche Basis. Dennoch, so der Vorsitzende, bleibe es eine beständige Aufgabe, junge Menschen für die Musik und das gemeinsame Musizieren zu gewinnen.

Die Zeit der Pandemie hat der Verein gut überstanden, weil er immer wieder kreative Formate entwickelte, um auch unter den Hygiene- und Abstandsbedingungen zu proben und zu konzertieren, etwa bei einem Registerkonzert im Schlosspark. Die Musiker hielten der Kapelle auch während dieser schwierigen, aber mittlerweile überstandenen Phase die Treue, und so konnte Schriftführerin Lena Schlachter über eine „normale“ Saison berichten.

Sie begann sehr erfolgreich im vergangenen April mit dem Konzert im Kursaal, das mit rund 250 Gästen die Erwartungen übertroffen hatte. Die Aktiven gaben ein Promenadenkonzert im Mai im Schlosspark, traten beim Dorffest Willaringen auf, begleiteten den Fronleichnamsgottesdienst im Schlosspark und bereicherten das Brückenfest sowohl musikalisch als auch durch ihren Stand. Im Juli gaben sie ein Frühschoppenkonzert in Schwörstadt, und im September erneut ein Promenadenkonzert. Nach der Weihnachtsfeier und dem Turmblasen an Heiligabend stand im Januar ein Probenwochenende auf dem Programm, um Ende Januar endlich, nach drei Jahren Zwangspause, wieder zu den beiden Gloria-Konzerten aufzuspielen. Beim Fridolinsfest konnte die Kapelle immerhin den Einzug der Gäste in das Münster begleiten, während die Prozession ins Wasser fiel.

Unter dem Strich standen 34 Tutti- und 23 Registerproben, 15 Auftritte des Aktivorchester und sechs Auftritte der Jugendkapelle, die großes Lob erhielt. Acht Jungspieler errangen das bronzene und drei das silberne Leistungsabzeichen. Die Jugendlichen halfen beim Brückenfest, ihre Register präsentierten sich im Sommer im Gymnasium, einige Spieler nahmen am Projekt „Orchesterkids“ in St. Blasien teil, und beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ holte das Blechbläserquartett den zweiten Preis, das Trompetenduo und das Hornquartett jeweils einen ersten Preis.

Erst kürzlich spielte die Jugendstadtmusik nach dreijähriger Pause zu einer Matinee unter Leitung von Pia Schwenke und Johannes Brenke auf. Nach den Osterferien beginnt ein neuer Stadtmusik-Kids-Kurs. Dirigent Brenke lobte die Musiker für die gelungenen Gloria-Konzerte. Für Ende Oktober ist ein Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Münstertal geplant, und natürlich wird die Stadtmusik im September anlässlich der Feier der fünf Städtepartnerschaften auftreten.

Kassiererin Tanja Ebner legte eine solide Bilanz vor. Zwei Abmeldungen stand ein Neueintritt gegenüber. Für 25 Jahre Mitgliedschaft war Claudia Zott bereits beim Gloria-Konzert geehrt worden, Hans-Dieter Tabbert und Peter Weidemann feierten 20 beziehungsweise 15 Jahre Zugehörigkeit.