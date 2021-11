von Michael Gottstein

Ein lang gehegter und immer wieder verschobener Wunsch der Stadtmusik Bad Säckingen geht in Erfüllung: Das Orchester gibt zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Konzert im Fridolinsmünster. Musikdirektor Johannes Brenke hat ein gut einstündiges Programm mit Werken vom Barock bis zur Gegenwart gewählt.

Das Konzert Das Münsterkonzert der Stadtmusik Bad Säckingen findet am Samstag, 20. November, im St.-Fridolins-Münster in Bad Säckingen statt. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr Der Eintritt ist frei, aber es gibt eine Kollekte.

Die Gloria-Konzerte 2021 mussten abgesagt werden. „Bis zu diesem Sommer konnten wir nur auf Sparflamme kochen“, so der Dirigent. Wegen des Mindestabstands waren Auftritte nur in kleiner Besetzung möglich, daher markierte das Promenadenkonzert Ende September den Übergang zu einem relativ normalen Proben- und Konzertbetrieb in großer Besetzung.

Der Auftritt beginnt mit dem „Konzert für Blechbläser“ von Jaromir Weinberger (1898 bis 1967), wobei der Begriff „Konzert“ etwas irreführend ist, denn geschrieben wurde das dreisätzige Werk für vier Trompeten, vier Posaunen und Pauken, die der Solist Stefan Erk spielen wird. „Es ist eine kleine Studie mit zwei harmonisch eher schlichten Ecksätzen und einem komplexeren Mittelsatz“, so Brenke. Das Werk kommt mit nur zwei Paukentönen aus, die rhythmisch-motorische Komponente fordert höchste Konzentration.

Weltbekannt und in unzähligen Besetzungen zu hören ist das „Panis angelicus“ von César Franck (1822 bis 1890), dessen erste Fassung im Jahr 1872 für Tenor, Harfe, Cello und Orgel geschrieben wurde. Beim Konzert erklingt die Blasorchesterfassung von Philip Sparke. Johann Christoph Pezel (1639 bis 1694) war Stadtpfeifer in Bautzen und Leipzig und ein produktiver Komponist – seine Suite für fünf Stimmen besteht aus 74 Stücken, von denen Brenke vier Beispiele ausgewählt hat. Im Original sind zwei Zinke für die Sopranstimme vorgeschrieben, doch in seiner Bearbeitung besetzte Brenke die Sopranstimmen durch Trompeten und stellte die unterschiedlichen Klangfarben der modernen Holz- und Blechblasinstrumente in den Vordergrund.

Einem der berühmtesten Werke der Kirchenmusik gewidmet ist David Whitwells (Jahrgang 1937) „Sinfonia da Requiem in memoriam Wolfgang Amadeus Mozart“. Es handelt sich um eine reine Instrumentalaufführung in traditioneller Tonsprache, wobei sich die Verwendung der Posaune als Soloinstrument im „Tuba mirum“ direkt auf Mozart bezieht. Der „Dies irae“-Satz erinnert hingegen an das nicht minder berühmte Requiem von Giuseppe Verdi. Aus der riesigen dritten Sinfonie Gustav Mahlers (1860 bis 1911) wird nur ein kleiner Ausschnitt zu hören sein, nämlich der Hymnus aus dem sechsten Satz in der Instrumentation von Peter Fister.