Tobias Erhart, der bisherige Leiter der Volksbank-Geschäftsstelle Laufenburg, hat jetzt in dem Bankhaus die Funktion des Bereichsleiters Privatkundengeschäft übernommen. Damit übernimmt Erhart alle sieben Geschäftsstellen und verantwortet mit dem Privatkundengeschäft das größte Geschäftsfeld der Volksbank Rhein-Wehra. Darüber informierte die Bank jetzt in einer Pressemitteilung.

Tobias Erhart hat bei dem Bad Säckinger Geldinstitut bereits seine Berufsausbildung absolviert. Dem eigenen Nachwuchs im Hause Aufstiegschancen zu ermöglichen, sei die Mitarbeiterentwicklung der Volksbank Rhein-Wehra, erklärt dazu Bankdirektor Werner Thomann.

Nach seiner Berufsausbildung zum Bankkaufmann 2009 bei der Volksbank Rhein-Wehra startete Tobias Erhart seine Laufbahn als Kundenberater in der Geschäftsstelle Wehr. Mit ersten Berufserfahrungen und den Abschlüssen zum Bankfachwirt und diplomierten Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance and Management wechselte er in die Privatkundenbetreuung der Geschäftsstellen Wehr und Rheinfelden. Im April 2019 übernahm Erhart die Leitung der Geschäftsstelle Laufenburg. Außerdem steht Tobias Erhart kurz vor dem Abschluss des Studiengangs der Wirtschaftspsychologie als Bachelor of Science.

Die Neubesetzung der Bereichsleitung Privatkundengeschäft ist laut Bankvorstand Werner Thomann der erste Schritt in der neuen Organisationsstruktur der Volksbank Rhein-Wehra. Dem stetigen Wandel müsse zukunftsorientiert und innovativ begegnet werden. Das überdurchschnittliche Wachstum der Volksbank Rhein-Wehra böte sowohl dem Bankhaus wie auch seinen Mitarbeitern neue Chancen und Perspektiven, so Thomann.