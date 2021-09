von SK

Obgleich im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemiebeschränkungen weniger geflogen werden konnte, waren die Mitglieder der Segelfluggruppe Säckingen, eine von vier Ortsgruppen der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH), mit 70 Flugstunden aktiv. An der Hauptversammlung wurde Julian Berger als neues Mitglied in den Verein aufgenommen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Verein Die Segelfluggruppe hat mehr als 50 Mitglieder an aktiven Piloten und Förderern. Auch am Nachwuchs fehlt es nicht, aktuell gibt es sechs Flugschüler zwischen 15 und 25 Jahren. Die Finanzlage ist stabil. Der Verein hofft, in der kommenden Saison wieder vermehrt an fliegerische Veranstaltungen wie Wettbewerbe und Fluglagern teilnehmen zu können.

In Abwesenheit des Werkstattleiters berichtete stellvertretend Schriftführerin Heike Deboben, dass die Flugzeuge der Segelfluggruppe, LS4 und LS8 sowie der Doppelsitzer Janus in den Wintermonaten in der Vereinswerkstatt ordnungsgemäß gewartet wurden und zu Saisonbeginn 2021 im Frühjahr wieder flugklar auf dem Flugplatz in Hütten bereit standen. Der Discus, ein weiteres einsitziges Segelflugzeug, wird seit dem Winter 2019 überarbeitet: Der Lack einer der beiden Tragflächen wird abgeschliffen und neu lackiert. Erfreulich ist, dass sich besonders auch die jüngeren Mitglieder an der Werkstattarbeit rege beteiligen und der Verein so weiteres technisches Personal für die nächsten Jahre ausbilden kann.

Wahlen

Seit April 2012 leitete Hanspeter Böhler, der bereits davor 21 Jahre Mitglied war, als Vorsitzender den Verein. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war die Anschaffung des Doppelsitzers Janus vor zwei Jahren, der die Flugzeugflotte des Vereins erweitert. Nun sei es an der Zeit, sagte Hanspeter Böhler, eine Verjüngung der Vereinsspitze folgen zu lassen. Seine Aufgabe übernimmt der gebürtige Bad Säckinger Roman Leber, er ist seit 2009 Mitglied der Segelfluggruppe. Wiedergewählt wurden Paul Albiez-Kaiser als Kassierer und Heike Deboben als Schriftführerin. Neuer Jugendleiter ist Tobias Kortum, Martin Hauns bleibt geschätzter Werkstattleiter des Vereins. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.