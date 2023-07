Gleich fünf Absolventen des diesjährigen Abiturjahrgangs des Scheffel-Gymnasiums erreichten die Traumnote. Mit 1,0 schlossen Oscar Amsler, Emily Bergmann, Jan Gehrmann sowie Helen Schneider und Jonas Wald ihre Prüfungen ab und erhielten für ihre sehr guten Leistungen jeweils einen Schulpreis. Insgesamt konnten sich 92 Absolventinnen und Absolventen am Freitag im Kursaal über ihr bestandenes Abitur freuen. Außerdem sind weitere acht Preise und 14 Lobe vergeben worden.

Mit einem eigenen Tanz präsentierte sich bei der Abifeier im Kursaal noch einmal der Sport-Leistungskurs des Jahrgangs. | Bild: Viktoria Bäumle

„Es ist ein Tag voller Stolz und Emotionen“, verabschiedete Schuldirektor Bernd Rieckmann die Absolventen im Rahmen einer Abiturfeier. Bereits am Nachmittag trafen sich die ehemaligen Schüler gemeinsam mit ihren Familien, um die Zeugnisse in Empfang zu nehmen.“ Die Schule, die euch viele Jahre begleitet hat, ist vorbei“, so Rieckmann weiter. „Ihr habt gelernt, Verantwortung zu übernehmen und im Team zu arbeiten.“ Er nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinem Kollegium, aber auch bei den Eltern der Schüler zu bedanken. „Dass ihr Krisen bewältigen könnt, habt ihr bewiesen“, erinnerte der Direktor noch einmal an die Zeit während Corona. Doch: „Die Welt verändert sich rasch, gebt eurer Neugier Augen“. Und fügt an: „Ihr seid die aktiven Gestalter eures Lebens. Folgt euren Träumen und lasst eure Ziele nicht aus den Augen.“

Kreis Waldshut Daumen drücken! Heute beginnen die Abiturprüfungen 2023 Das könnte Sie auch interessieren

„Acht Jahre und mit Corona, eine nicht immer einfach Zeit ist zu Ende“, so Peter Wisatzke, der Vorsitzende des Freundeskreises des Scheffel-Gymnasiums. Eine Zeit, die auch der Freundeskreis begleitete, wie er betont. Dies in Form von Unterstützung bei Projekten oder Schulfahrten. Er habe versucht, seine Rede per ChatGPT verfassen zu lassen. „Ich musste aber erkennen, dass mir in diesem Text was fehlt, nämlich die Zwischenmenschlichkeit, und das macht auch die Fremdsprache aus“, leitete er zur Vergabe des Preises für moderne Fremdsprachen des Freundeskreises über. Diesen Preis überreichte Peter Wisatzke an Eva Luetkens.

Sozialpreis und Musikpreis des Scheffel-Gymnasiums

„Dieser Schulabschluss ist nicht irgendein Schulabschluss“, machte der Elternbeiratsvorsitzende Christian Schnellbach aufmerksam. „Es ist der höchste, den man in Deutschland erreichen kann.“ Er erinnerte daran, die soziale Komponente im späteren Berufsleben nicht außer Acht zu lassen. „Jetzt stehen euch die Türen alle auf, denn ihr seid die Führungskräfte von morgen“, sagt er. Wie wichtig die soziale Kompetenz ist, unterstrich der Elternbeiratsvorsitzende mit der Vergabe des Sozialpreises des Scheffel-Gymnasiums. Kaja Plate erhielt diesen Preis und gemeinsam mit Paula Rieger außerdem den Musikpreis des Scheffel-Gymn

Bad Säckingen Unterstützung bei der Berufswahl Das könnte Sie auch interessieren

Die Schnabel-Medaille im Fach Geschichte erhielt Oscar Amsler. Der Scheffelpreis der Scheffel-Gesellschaft ging in diesem Jahr an Emily Bergmann. Den Wirtschaftspreis der Schule bekam Renée Sophie Brenner überreicht. Daniel Christian erarbeitete sich den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Sportpreis des Scheffel-Gymnasiums ging in diesem Jahr an Valerie Monanaro. Die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille im Fach Sport wurde Matteo Scalabrin überreicht. Den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhielten Helen Schneider und Jonas Wald.