Sind Rippolingen und Harpolingen wahre Künstlerdörfer geworden? Man könnte es meinen, wenn man nach den Teilnehmerzahlen der Fotoausstellung urteilt, die diese Woche im Feuerwehrhaus zu sehen ist. Dort werden 90 Werke von 20 Fotografinnen und Fotografen präsentiert – bei einer Einwohnerzahl von 1500 Menschen sind also 1,33 Prozent der Rippolinger und Harpolinger künstlerisch tätig.

Die Organisatoren Mathias Stolze und Thomas Scheubner zeigten sich überwältigt von der Resonanz und dem großen Besucherandrang bei der Vernissage am Samstag. Nach dem Vorbild der Gemäldeausstellung im vergangenen Jahr haben sie zusammen mit Ortsvorsteher Franz Stortz die Idee einer Fotoausstellung rund um das große Thema „Wasser“ entwickelt. Sie möchten den Fotokünstlern eine Plattform bieten, außerdem soll die Ausstellung auch den Menschen im Dorf eine Gelegenheit zum Treffen und Gedankenaustausch geben. Die Gemäldeausstellung wurde von 200 bis 300 Besuchern gesehen, und ein ähnliches Ziel haben sich die Organisatoren auch für die Fotoausstellung gesetzt.

Lange warten musste Bernd Wiethüchter, bis sich ihm dieses atemberaubende Panorama aus Wasser, Wolken, Eis, Licht und Felsen auf den Lofoten bot. | Bild: Michael Gottstein

Das Thema „Inspiration Wasser“ ist unerschöpflich, denn Wasser kann in verschiedenen Aggregatzuständen vorkommen: In Form von Wolken, Tautropfen, Flüssen, Seen, Meeren, Nebel, Eis und Schnee. Die Fotografien sind teils farbenprächtig, teils monochrom, einige zeigen große Landschaftspanoramen, andere richten den Fokus auf die Schönheit im Kleinen.

Thomas Gehr wies in seiner Ansprache, die von Frank Bertram auf der Gitarre untermalt wurde, darauf hin, dass die Menschen einerseits stets von Wasser umgeben seien, andererseits auch eine gewisse Bedrohung spürbar sei: „Das Wörtchen ‚noch‘ schwingt mit, wenn wir über Wasser sprechen; noch haben Menschen, Tiere und Pflanzen genug zu trinken“. Man brauche Menschen, die sensibel genug seien, das Besondere des Wassers zu erfassen und die Allgemeinheit mit ihren Fotos anzusprechen. „Hier wurde Wirklichkeit nicht nur wiedergegeben, sondern gestaltet“, lobte er. Die Ausstellung in Rippolingen feiert somit die Schönheit des Wassers und appelliert an die Menschen, diese Schönheit zu erhalten.

Beinahe an ein Aquarell erinnert diese stimmungsvolle Aufnahme von Mathias Stolze. | Bild: Michael Gottstein

Zum Beispiel hat Mathias Stolze einen von Nebel umwallten schottischen See festgehalten und das Foto durch gewollte Unschärfen in die Nähe eines Aquarells gerückt. Thomas Scheubner setzte in seinen Aufnahmen durch Blätter und Blüten starke Farbakzente: Malerische Motive lauern überall, wenn man den richtigen Blick hat. Von Gundi Brocker stammen Aufnahmen des Bempton Cliffs in England und Bilder aus dem Süden: An den Fotos einer portugiesischen Galeere (einer giftigen Qualle) faszinieren sowohl die unterschiedlichen Blautöne als auch die elegant-abstrakten Formen. Viel Geduld mitbringen musste Bernd Wiethüchter bei seinem Aufenthalt auf den norwegischen Lofoten. Nur während einer halben Stunde hatte er die richtige Beleuchtung, das richtige Licht, damit er eine atemberaubende Komposition aus Wolken, blauem Himmel, Felsen, Meer und Eis auf das Foto bannen konnte. Durch die Strömung des Wassers wurde ein Grasbüschel so „arrangiert“, dass man auf dem Foto von Franz Stortz meint, ein Rumpelstilzchen-Porträt zu erkennen.

Die Ausstellung

Die Fotoausstellung „Inspiration Wasser“ ist noch am Mittwoch, 15. November, 14 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 19. November, 11 bis 17 Uhr, im Feuerwehrhaus Rippolingen zu sehen. Es stellen aus: Diana Baumgarten, Neno Bertucco, Stefanie Brandes, Erika Brix, Gudrun Brocker, Conny Brück, Hannah Brück, Luca Brück, Felix Fielenbach, Ulla Fielenbach, Ulrich Gross, Leonhard Hanganu, Jörg Huber, Anette Lütte, Daniel Scheubner, Thomas Scheubner, Mathias Stolze, Franz Stortz, Jacob Stortz und Bernd Wiethüchter.