von Richard Kaiser

Das herrlich gelegene Waldbad der Stadt Bad Säckingen ist für Einheimische und Touristen weit mehr als eine attraktive Freizeiteinrichtung. Denn viele Besucher sehen es als Stätte der Gesunderhaltung, weil das Schwimmen eine überaus gelenkschonende Sportart ist, die auch im vorgerückten Alter noch ungetrübt ausgeübt werden kann. Neben dem 50-Meter-Schwimmerbecken hat die Kurstadt das Nichtschwimmerbecken und den Wellnesspool, sowie den Badebereich für kleine Wasserratten anzubieten, so dass jedermann auf seine Kosten kommt.

Sehr erfreut waren im vergangenen Jahr die Badbesucher, dass das Waldbad – im Gegensatz zu benachbarten Badeanstalten – trotz der Corona-Pandemie geöffnet war und ihnen der Aufenthalt unter besonderen Hygienebedingungen ermöglicht wurde. Dabei lief alles reibungslos ab, was nicht zuletzt dem umsichtigen Aufsichtspersonal zu verdanken war.

Zahn der Zeit nagt

Doch nagt der Zahn der Zeit auch am nunmehr 57 Jahre alten Waldbad. Dem wirkt die Stadt Bad Säckingen entgegen, indem sie die Anlage mit Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten laufend in Schuss hält. Wurden als bedeutsame Maßnahmen vor 20 Jahren schon das Nichtschwimmerbassin und der Wellnesspool mit einem hochwertigen Edelstahl-Becken versehen, so ist derzeit das Schwimmerbecken mit einer vollständigen Erneuerung an der Reihe.

In diesem Zusammenhang wird auch die Kontur des Beckens verändert. Dadurch erhält es statt der bisher fünf künftig sechs Bahnen. Selbst die Sprungturmanlage mit seinen beiden ein und drei Meter hohen Sprungbrettern wird neu errichtet.

Kosten rund drei Millionen Euro

Als Bauherr fungiert die Tourismus GmbH der Stadt Bad Säckingen. Die Sanierung des Waldbads begann im Oktober und läuft derzeit auf Hochtouren. Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Es wird durch das Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Aufgrund der umfangreichen und teilweise unvorhergesehenen Herstellungsarbeiten ist der genaue Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Sportbeckens noch nicht bekannt. Ebenso ist noch ungewiss, ob der Nichtschwimmer-, Wellness- und Kinderbereich separat geöffnet werden kann. Zudem weiß man auch nicht, wie sich die Corona-Einflüsse auswirken könnten.