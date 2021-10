von Susanne Eschbach

Die Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage im Bereich des Kursaals in Bad Säckingen beginnen am Dienstag, 2. November. Dann in zwei Bauabschnitten. Bis Januar 2022 dauern die Arbeiten im ersten Abschnitt, der südliche Teil der Garage bis zur mittleren Fahrbahn. Ab Februar ist dann der zweite Abschnitt an der Reihe. Diese Arbeiten sollen bis April abgeschlossen sein. Während der gesamten Bauphase ist die Nutzung der Tiefgarage zwar eingeschränkt, aber weiterhin möglich. Insgesamt sind für die Generalsanierung des Parkhauses 850.000 Euro eingeplant.

Die Tiefgarage Kursaal Die Tiefgarage Post/Kursaal ist in insgesamt drei Abschnitte aufgeteilt. Der neuere Teil der Tiefgarage aus dem Jahr 1992 verfügt über zwei Stockwerke und insgesamt 153 Parkplätze. Der Teil der Tiefgarage unter dem Kursaal ist bereits im Jahr 1983 gebaut worden und hat insgesamt 125 Stellplätze. Bereits im Jahr 1976 ist der Teil der Tiefgarage unter dem Kaufhaus Woolworth gebaut worden. Diese 99 Parkplätze werden allerdings ausschließlich privat genutzt und sind alle vermietet.

Noch vor zwei Jahren war von umfangreichen Sanierungsarbeiten an der 1983 gebauten Tiefgarage die Rede, deren Kosten in Millionenhöhe gehen könnten. Doch zum Glück bewahrheitete sich dieses Szenario nicht. Trotzdem: Immerhin 850.000 Euro kosten die anstehenden Arbeiten in drei Bauabschnitten. Der erste Schritt der Tiefgaragen-Sanierung ist bereits abgeschlossen.

Ab Dienstag, 2. November, ist die Tiefgarage Post nur noch eingeschränkt befahrbar. | Bild: Susanne Eschbach

Um zu verhindern, dass weiter Wasser in die Tiefgarage eindringt, sind die Fugen auf dem Parkdeck auf dem Posthof bereits verschlossen worden. „Bei starken Regenfällen ist immer wieder Wasser in die Tiefgarage eingedrungen“, erklärt Peter Weiß, der Leiter des Technischen Bauamts. Jetzt stellten Peter Weiß, Stadtbaumeisterin Margit Ulrich und Johanne Schöner vom Technischen Bauamt, die zwei weiteren Bauabschnitte vor.

Die Schäden

Die Stützpfeiler und die Wände im mittleren Teil der Tiefgarage zeigen sichtbare Betonschäden. Darum hat der Bad Säckinger Gemeinderat bereits im Juli des Jahres beschlossen, dass umfangreiche Betonsanierungen nötig sind. „Im Zuge dessen wird auch eine neue Lüftungsanlage eingebaut“, erklärt Stadtbaumeisterin Margit Ulrich. Wichtig war den Planern, dass die Tiefgarage auch in der Bauphase weiterhin nutzbar ist. „Wenn auch nur eingeschränkt“, wie der Leiter des Technischen Bauamtes.

Die Parkplätze

129 Parkplätze in diesem Bereich sind von den Sanierungsarbeiten betroffen. Auch die Plätze für die Dauerparker sind in diesem Bereich untergebracht. Die Mieter der Parkplätze sind erst im zweiten Bauabschnitt betroffen. Denn mit Beginn der zweiten Bauphase ist dieser Bereich nicht mehr befahrbar. „Die Mieter werden in der Zeit mit Schlüsseln versorgt, damit sie über die Rheinbadstraße in die Tiefgarage einfahren können“, erklärt Weiß. Schon einmal musste die Stadt so vorgehen. „Und das hat wunderbar geklappt“, erklärt Weiß. In der Zeit der Sanierungsarbeiten steht den Bürgern in der Stadt neben zahlreichen Parkplätzen in der Innenstadt auch das Parkhaus Lohgerbe als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.