von Michael Gottstein

Kirchenchöre, die die Liturgie mit feierlicher Musik umrahmen und den christlichen Glauben im Medium des Gesangs vermitteln, gehören vor allem an hohen kirchlichen Feiertagen unverzichtbar zu einem Gottesdienst dazu. Doch im Laufe der vergangenen Jahre haben sich einige Kirchenchöre aufgelöst. Ein Ensemble, das sowohl dieser allgemeinen Entwicklung als auch der Corona-Krise trotz, ist der Kirchenchor St. Martin in Obersäckingen.

Der nächste Auftritt Der Kirchenchor St. Martin wird am 25. Dezember bereits vor der 9-Uhr-Messe auftreten und die Besucher auf das Weihnachtsfest einstimmen. Den Gottesdienst wird er (pandemiebedingt mit reduzierter Sängerschar) mit einer Auswahl an bekannten und modernen Weihnachtsliedern begleiten.

Laut dem „Bundesmusikverband Chor und Orchester“ sind rund 55.700 Chöre mit etwa 2,1 Millionen Sängern in den deutschen Chorverbänden organisiert – und in dieser Statistik sind die nicht-verbandsorganisierten Chöre nicht berücksichtigt. Rund 60 Prozent der Chöre sind in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden angesiedelt, was die wichtige Rolle der Kirchen als Kulturvermittler unterstreicht. Die Kirchenchöre sind zwar zahlreicher, aber in der Regel auch kleiner, weshalb von den 2,1 Millionen Amateursängern rund 700.000 in Kirchenchören musizieren.

Landrat Martin Kistler überreichte dem Vorsitzenden Josef Waßmer vom Kirchenchor St. Martin Obersäckingen im Januar 2016 die Zelter-Plakette. | Bild: Michael Gottstein (Archiv)

Nicht zu übersehen ist aber, dass in der Region am Hochrhein und im Hotzenwald ein Chorsterben eingesetzt hat: Die Kirchenchöre in Wallbach sowie in Öflingen/Schwörstadt existieren nicht mehr, in St. Magnus Murg gibt es noch einen Chor, aber der Kirchenchor Niederhof-Hänner hat sich 2020 aufgelöst. Siegfried Bauer, ehemaliger evangelischer Landeskirchenmusikdirektor in Stuttgart, hat einige allgemeine Entwicklungen analysiert, die auch die Lage vor Ort zutreffend beschreiben. Die Kirchenchöre werden demnach im Durchschnitt kleiner und die Mitglieder älter; dieser Trend ist auch bei weltlichen Chören zu beobachten.

Neue Wege

Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Kirchengemeinden Chöre, die gezielt junge Mitglieder oder besonders ambitionierte Sänger ansprechen. In der katholischen Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg sind dies etwa der Singkreis, der Kinder- und Familienchor Heilig Geist, der Familien- und der Gospelchor Obersäckingen oder The Vocal Group mit ihrem Schwerpunkt auf dem neuen geistlichen Lied. Daneben existiert auf Ebene des Bezirkskantorats das Vocalconsort als ein leistungsorientiertes Ensemble, dessen Mitglieder besonders gut geschult sind und aus dem weiteren Umkreis kommen.

Gute Kameradschaft

Hingegen haben es traditionelle, an eine Pfarrei gebundene Chöre etwas schwerer. Dass der mit der Palestrina-Medaille und der Zelter-Plakette ausgezeichnete Kirchenchor St. Martin im 183. Jahr nach seiner Gründung insgesamt gut dasteht, erklären der Vorsitzende Josef Waßmer und die Chorleiterin Claudia Moser vor allem mit zwei Faktoren: Ernsthaftigkeit und Kameradschaft. „Mit 28 Aktiven sind wir groß genug, um alle Stimmlagen zu besetzen und unser Wunschrepertoire aufzuführen, aber natürlich brauchen auch wir neue Mitglieder.“ Immerhin seien vor zwei Jahren fünf neue Sänger dem Chor beigetreten. „Man kann immer bei uns hineinschnuppern und sich im Chorgesang ausprobieren“, erklärt die Chorleiterin, die das traditionelle Repertoire pflegt und ebenso offen ist für neue Musik.

Nicht nur ein Freizeitverein

Auch nimmt das Ensemble seine Aufgabe sehr ernst. Gerne erinnert Josef Waßmer daran, dass der Chor St. Martin eine Einrichtung der Kirchengemeinde ist und damit mehr als „nur“ ein Freizeitverein. „Uns verbindet ein guter Geist“, so der Vorsitzende. Dies zeige sich darin, dass der Chor trotz Corona das ganze Jahr über – immer unter den jeweiligen Hygienebestimmungen – geprobt habe. Und er feiert nicht nur die Hochfeste mit: „Jeden Sonntag sind wir mit einer kleinen Gruppe von Sängern in der Kirche präsent.“ Er trat auch beim Gräberbesuch in Harpolingen auf und sorgte im mittlerweile kirchenchorlosen Wallbach dafür, dass die Besucher des Fronleichnamsfestes nicht auf Chorgesang verzichten mussten.

Gesellige Anlässe

Neben der Musik bietet der Chor auch viele gesellige Anlässe, zum Beispiel den Jahresausflug, das Sommergrillfest und die monatlich stattfindenden Hocks nach der Dienstagssingstunde. Die jährliche Hauptversammlung ist nicht nur ein pflichtschuldiges Abhandeln der Formalitäten, sondern wird immer im Obersäckinger Gasthof „Villa Martino“ als Höhepunkt des Miteinanders gefeiert.

Zuverlässiger Vorstand

„Gemeinschaft und Zusammenhalt sind unsere Stärke, das ist neben der Freude am Singen das Wichtigste“, sagt Josef Waßmer. Und auch die „sehr kompakte und zuverlässige Vorstandschaft“ sei ein Grund für den Erfolg. „Menschen, die neu in die Stadt ziehen, finden bei uns gleich Anschluss.“