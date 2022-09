Die letzten zwei Schuljahre waren hart und eine große Belastung, sowohl für Lehrer als auch Schüler. Am 12. September beginnt ein weiteres Schuljahr mit Corona und mit der Frage, ob es in diesem Jahr wieder mehr Normalität geben wird. Denn auch wenn im alltäglichen Leben nicht mehr viel von Corona-Regeln zu spüren ist, gelten in Schulen immer noch gewisse Regeln. Darüber hinaus läuft bei den weiterführenden Schulen in Bad Säckingen auch die normale Planung, bis am ersten Schultag endlich die neuen Schüler begrüßt werden können. Der SÜDKURIER hat zusammengefasst, wie es bei den drei weiterführenden Schulen in Bad Säckingen läuft.

Werner-Kirchhofer-Realschule

62 neu Schülerinnen und Schüler wird die Werner-Kirchhofer-Realschule im neuen Jahr begrüßen. Das seien weniger als in den vergangenen Jahren, wie Schulleiterin Ricarda Hellman erklärt. „Wir waren über die Anmeldezahlen überrascht.“ Im neuen Jahr gehen knapp über 600 Schüler auf die Realschule. Im Juli hatten zuvor 82 Schüler ihremittlere Reife erlangt. Sie waren der bisher stärkste Jahrgang der Schule. Damit auch in diesem Jahr wieder gute Noten erzielt werden können, steckt das Lehrpersonal mitten in den Vorbereitungen für das neue Schuljahr, wie Hellmann erklärt.

Ricarda Hellmann, Schulleiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen, steckt in der Planung für das neue Schuljahr. | Bild: Esteban Waid

Gerade bezogen auf Corona gebe es aber noch viele Ungewissheiten. Stand jetzt soll es keine Testpflicht geben, so Hellmann. Ob es aber weitere Maßnahmen, wie beispielsweise eine Maskenpflicht, geben könnte, wurde den Schulen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt. Doch eines scheint sicher: „Es soll keine Schulschließungen geben, das ist der Wille der Politik“, erklärt die Schulleiterin.

Der Wunsch nach wieder mehr Leben in der Schule

Ihr Wunsch ist aber klar: „Ich hoffe sehr, dass wir unsere Ausflüge und Projekttage wieder machen können.“ Und auch für die Kollegen hofft sie auf mehr Normalität. Denn die letzten Jahre mit Unterricht von zu Hause seien erschöpfend gewesen.

Das Kollegium sei aber gut aufgestellt. Zwei Lehrer seien zwar aufgrund einer Versetzung und Pension gegangen. Dafür kamen vier neue Kollegen hinzu. Zusätzlich verkündet Hellmann auch, dass es künftig einen dritten Konrektor geben wird. Auch die AGs können in diesem Schuljahr angeboten werden und Kurse wie die Sanitäter-Ausbildung oder die Ausbildung zum Streitschlichter sind in diesem Jahr möglich.

Scheffel-Gymnasium

Im Gegensatz zur Realschule werden im kommenden Schuljahr mehr Schüler als zuletzt durch die Gänge des Scheffel-Gymnasiums wandern. 130 Schüler werden neu auf die Schule kommen und in fünf Klassen aufgeteilt. Das sei eine Klasse mehr wie in den vergangenen Jahren, wie Schulleiter Bernd Rieckmann erklärt. Insgesamt besuchen 862 Schüler die Schule, 40 mehr als im vergangenen Jahr.

Bernd Rieckmann, Schulleiter des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen. | Bild: Esteban Waid

Die Schüler werden von 81 Lehrern betreut, wovon drei Referendare sind. „Wir haben nur einen kleinen Engpass im Bereich Bildende Kunst, wie wahrscheinlich jede Schule in Baden-Württemberg“, sagt Rieckmann. Ansonsten könne die Schule in einem geringen Umfang auch AGs anbieten.

Schulen werden im Dunkeln gelassen

Auch auf dem Gymnasium können die Verantwortlichen nur abwarten, welche Regeln aufgrund der Pandemie gelten werden. „Es ist noch nichts sicher“, sagt Rieckmann. Dennoch erklärt er, dass man durch die vergangenen Jahre flexibel geworden sei. „Wir haben Zeiten hinter uns, als jede Woche Änderungen kamen“, so Rieckmann. Auch in welchem Umfang im Winter geheizt werden darf, weiß der Schulleiter noch nicht.

Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule

Ähnlich wie beim Scheffel-Gymnasium sieht es auch auf der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule aus. 68 Schüler werden in die neuen fünften Klassen kommen. Schulleiterin Christine Rutschmann freut sich, dass auch in diesem Jahr die Anmeldezahlen gestiegen sind. Sie verdeutlicht in diesem Zuge aber auch: „Hierdurch wird jedoch die Notwendigkeit der Erweiterung unseres Schulgebäudes umso dringlicher.“

Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen bereitet sich auf das kommende Schuljahr vor. | Bild: Esteban Waid

Wie die Schülerzahl wächst auch das Kollegium der Gemeinschaftsschule. Mit drei neuen Lehrern und Unterstützung in den Vorbereitungsklassen wächst das Kollegium auf 42 an. So könne man dem Schuljahr im Moment zumindest gelassen entgegenblicken, so Rutschmann. Damit könne man auch AGs anbieten, die zu Kernkonzept der Schule gehören. Allerdings mit kleinen Einschränkungen aufgrund der aktuellen Personallage.

Christine Rutschmann ist die Rektorin der Hans-Thoma-Schule in Bad Säckingen und freut sich über einen Anstieg bei den Anmeldungen. (Archivbild) | Bild: Maria Schlageter

Gelassener zeigt sich Rutschmann auch im Hinblick auf Corona. Die Konzepte seien ständig überarbeitet und angepasst worden. Die Auseinandersetzung mit den Corona-Regeln sei deshalb in den letzten zwei Jahren Teil der Planung und des Alltagsgeschäfts.