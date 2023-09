Raumnot und die Sommerhitze haben die Rudolf-Eberle-Schule jetzt veranlasst, zu handeln. „Wir waren kreativ und haben uns jetzt ein grünes Klassenzimmer errichtet“, freut sich die Schulleiterin Erika Breiling. Bei dem grünen Klassenzimmer handelt es sich um eine Überdachung im rückwärtigen Bereich der Schule, unter dem Tische und Bänke untergebracht sind.

Über 30 Grad in den Klassenzimmern

„Im Sommer hatten wir im dritten Stockwerk bis zu 32 Grad“, erinnert sich die Schulleiterin. An ein konzentriertes Lernen oder gar eine Klassenarbeit war gar nicht zu denken. „Wir sind eine berufliche Schule, deshalb gibt es bei uns kein Hitzefrei“, so Breiling weiter. Gleichzeitig müssen vereinzelte Klassen der Rudolf-Eberle-Schule aus Platzgründen regelmäßig auf Räume in der Gewerbeschule zurückgreifen. „Die Politik fordert uns doch ständig auf, kreativ zu sein“. Und das hat die Schule getan.

Unterstützung von Landkreis und Stadt

Gemeinsam mit dem gesamten Kollegium, machte sich die Schulleiterin auf die Suche nach einem Platz im Freien, wo künftig ein ungestörter Unterricht stattfinden kann. Der Platz hinter der Schule war bald gefunden und die Schule stellte einen Antrag bei der Stadt und beim Landratsamt, ein grünes Klassenzimmer bauen zu dürfen. „Leider war das gar nicht so einfach“, so Erika Breiling. Einige Auflagen mussten erfüllt werden, doch dann war der Weg frei. „Das Landratsamt hat uns die Erlaubnis erteilt, worüber wir uns sehr gefreut hatten“, sagt sie.

Und auch die Stadt Bad Säckingen gab grünes Licht. Mit einem Bagger musste zunächst ein Weg angelegt werden, mit dem die Schüler das neue Klassenzimmer erreichen konnten. Auf dem Boden wurden Holzhackschnitzel verteilt und auf vier Pfählen ruht ein Dach. Unter dem Dach stehen zwei Tische und vier Bänke. Als zusätzlicher Schutz soll auch noch ein Sonnensegel angebracht werden.

Unterricht auch in der Herbstsonne

Das grüne Klassenzimmer ist jetzt fertig und kann von den Lehrern der Rudolf-Eberle-Schule wie andere Sonderräume der Schule, reserviert werden. Allerdings steht das grüne Klassenzimmer ausschließlich der Rudolf-Eberle-Schule zur Verfügung. Zwar ist die große Sommerhitze in diesem Jahr ist vorbei, trotzdem bietet die warme Herbstsonne immer noch die Gelegenheit, die eine oder andere Unterrichtsstunde im Freien stattfinden zu lassen. „Wir freuen uns sehr, dass das alles geklappt hat und wir möchten der Stadt und dem Landratsamt danken“, so Erika Breiling. Finanziert worden ist der Bau und die Vorbereitungen dazu, allein aus Schulmitteln. „Leider gab es keine Förderung in diesem Fall, die hätte beantragt werden können“.