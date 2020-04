von Andreas Böhm

Auch die Rheumaliga Arbeitsgemeinschaft (Arge) Bad Säckingen hat durch die Corona-Pandemie große Einschränkungen. Durch die Schließung von Bädern und Übungsräumen sind den Therapeuten, Gruppensprechern und den Teilnehmern die Hände gebunden.

Vorsitzender Edwin Lubina erklärte gegenüber dieser Zeitung, das aufgrund der Verordnungen alle Beteiligten ein großes Maß an Ruhe und Augenmaß bewiesen hätten: „Die behördlichen Anweisungen und Schließungen von Bädern konnten wir vermitteln, und sind dabei auf sofortiges großes Verständnis gestoßen.“ Sein Dank gelte den etablierten und neu gegründeten Hilfsorganisationen, die die Bedürfnisse der Mitglieder erkannt hätten, und bei der Bewältigung der Aufgaben helfen würden. Die Arge bereite sich auf die Zeit nach den Einschränkungen vor. Das seit 30 Jahren bewährte Angebot an Menschen mit rheumatischen Erkrankungen solle weitergeführt und neue Möglichkeiten geschaffen werden.

Dabei solle primär das Ziel verfolgt werden, physisch und psychisch das Angebot des Selbsthilfevereins kontinuierlich weiter zu verbessern. Die Arge ist in verschiedenen Gemeinden im Kreisgebiet tätig. Die Rheumaliga Arge Bad Säckingen bietet von Montag bis Donnerstag, 9 bis 10 Uhr, Sprechzeiten unter Telefon 07674/92 06 80 an. Anfragen sind auch per E-Mail möglich (e.lubina@rheuma-liga-bw.de).