von Maria Schlageter

Es ist Schulstart und wie in jedem Jahr ist die Aufregung bei denjenigen Schülern besonders groß, die neu an einer Schule sind – oder überhaupt zum ersten Mal in die Schule gehen. An den fünf Grundschulen in Bad Säckingen und seinen Ortsteilen fiebern in diesen Tagen knapp 200 künftige Erstklässler ihrer Einschulung entgegen. Doch unter die allgemeine Vorfreude mischt sich, angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie, auch die Ungewissheit.

Anton-Leo-Schule Für 65 Erstklässler wird es drei Klassen geben. An der Grundschule werden 265 Kinder in zwölf Klassen unterrichtet, wobei es in jeder Jahrgangsstufe eine Inklusionsklasse gibt. Neu sind eine Vertretungslehrkraft und eine pädagogische Fachkraft, sodass alle Stunden abgedeckt sind und zusätzliche Förderstunden sowie Schwimmunterricht für Viertklässler angeboten werden können.

Ziel der Grundschulen und Wunsch vieler Eltern ist es, den Kindern im anstehenden Schuljahr ein geregeltes Schulleben vor Ort zu ermöglichen. „Die Kinder benötigen Schule als soziales Feld, um daran wachsen zu können. Deshalb ist Präsenzunterricht unabdingbar“, unterstreicht Steffen Wurster, Leiter der Grundschule in Rippolingen, speziell im Hinblick auf die jungen Schüler im Alter zwischen sechs und elf Jahren.

Flößerschule An der Grundschule in Wallbach werden 18 Kinder eingeschult. Insgesamt 48 Schüler besuchen somit die Flößerschule.

Immerhin sind aus politischer Sicht die Weichen in diesem Sinne gestellt: Zum Schulstart gilt an allen Schulen des Landes eine Präsenzpflicht, die nur mit einem ärztlichen Attest aufgehoben werden kann. Abgesehen davon, starten die Grundschüler mit denselben Maßnahmen, mit denen das Schuljahr 2020/2021 geendet hat: Maske tragen, Abstand halten, regelmäßig lüften und auf das Coronavirus testen.

Grundschule Obersäckingen Mit 20 Erstklässlern besuchen insgesamt 88 Schüler in vier Klassen die Grundschule, an der zu Schuljahresbeginn auch zwei neue Lehrerinnen begrüßt werden. Zusammen mit einer Religionslehrerin vervollständigen sie das fünfköpfige Kollegium.

Eine erste Änderung der Regeln wird es bereits Ende September geben. Dann wird die Testpflicht von bisher zwei auf drei Tests pro Woche ausgeweitet. Außerdem wird an den Bad Säckinger Schulen, die in städtischer Trägerschaft sind, die Einführung von sogenannten „Lolli-“ oder „Pool-Tests“ diskutiert. Anders als die bislang üblichen Antigen-Schnelltests, wird bei den Lolli-Tests eine Speichelprobe per PCR-Verfahren auf Coronaviren geprüft. Dafür werden mehrere Proben aus einer Schulklasse in einem „Pool“ zusammengefasst und in einem Labor getestet.

Josef-Anton-Sickinger-Grundschule In Rippolingen werden neun Kinder eingeschult. Sie werden eine jahrgangsübergreifende Klasse mit dann 23 Schülern besuchen. Insgesamt werden an der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule 48 Schüler unterrichtet.

Weitere Abhilfe im Schulalltag könnte die Anschaffung von Luftfiltern für kleine Klassenzimmer leisten. Allerdings sieht die Situation diesbezüglich je nach Grundschule unterschiedlich aus: In Rippolingen wurden diese schon vor den Sommerferien vom Ortschafts- und Elternbeirat angeschafft. Ähnliche Bemühungen gab es auch an der Weihermattenschule, während es an anderen Schulen keine gibt oder die Genehmigung noch aussteht.

Weihermattenschule Drei erste Klassen und eine Grundschulförderklasse (GFK) wird es an der Weihermattenschule geben. Hier werden 59 Kinder regulär und voraussichtlich weitere zehn Kinder in die GFK eingeschult. Insgesamt besuchen zum Schulstart 225 Kinder die Weihermattengrundschule.

Unabhängig davon, wie sich die pandemische Lage in diesem Schuljahr entwickeln wird, hoffen die Schulleitungen insbesondere auf zeitige und transparente Vorgaben des Kultusministeriums. „Mein Wunsch für das neue Schuljahr ist, dass wir mehr Vorlauf für das Umsetzen von Maßnahmen bekommen“, sagt Monika Berger, Rektorin der Anton-Leo-Schule. Mitunter hatten die Schulen nur wenige Tage Zeit, um auf neue Verordnungen zu reagieren – ein erheblicher Mehraufwand für die sowieso schon knapp besetzten Grundschulen. Wie Berger, die derzeit ohne Konrektor auskommen muss, wollen auch die anderen Schulleiter ihre Zeit gerade jetzt den Schülern widmen.