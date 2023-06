Das Rehaklinikum Bad Säckingen ist seit Jahren ein Problemfall. Nach der Insolvenz von 2017 bis 2019, aus der sich die Klinik retten konnte, kamen für das Kurwesen durch die Pandemie sehr schwierige Zeiten. In der Folge leidet das Haus an extremen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmittel im Zuge des Ukraine-Krieges. Dieses Bild zeichnete Geschäftsführer Peter Kaiser am Montag vor dem Gemeinderat. Doch Kaiser sieht Licht am Ende des Tunnels. Nach zwei stark defizitären Jahren steuert die Einrichtung im aktuellen Jahr wenigstens ein kleines Plus an. Hintergrund dieser Entwicklung ist ein Sparpaket. Die Stadt ist Hauptgesellschafter der Einrichtung.

Extrem problembeladene Jahre

Es seinen „extrem problembeladene Jahre gewesen“, resümierte Geschäftsführer Peter Kaiser. Der Jahresabschluss 2021 weist ein Minus von 895.000 Euro aus. Auch für 2022 geht Kaiser von einem hohen Verlust von 730.000 Euro aus. Allerdings beinhalten diese Zahlen bereit schon Rückstellungen für Rückforderung der Rentenkasse. Die will insgesamt 1,6 Millionen Euro Coronahilfen zurückbezahlt haben. Noch läuft in der Sache aber eine Klage vor dem Sozialgericht.

Kaiser sprach im Gemeinderat von geringen Patientenzuweisungen in den vergangenen Jahren. Auch das Jahr 2022 sei mit einer Belegung von durchschnittlich 124 Patienten nicht auskömmlich gewesen. Planmäßig fährt die Rehaklinik mit 143 Betten. Zudem sei das Haus im vergangenen Oktober durch den Hackerangriff teilweise lahmgelegt worden. Es seien hier außerordentliche Investitionen im Bereich der IT-Sicherheit notwendig geworden.

Peter Kaiser, Geschäftsführer der Bad Säckinger Rehaklinik, spricht in der Rückschau von „extrem problembeladenen Jahren“. | Bild: Obermeyer, Justus

Sparpaket soll Rehaklinik wieder auf wirtschaftlichen Boden setzen

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich die Rehaklinik letztes Jahr ein umfassendes Sparpaket auferlegt hat. Damit konnten die Wirtschaftsprüfer eine positive Fortführungsprognose testieren. Die Prognosen ergeben für dieses Jahr ein leichtes Plus im Plan von 60.000 Euro und im Jahr 2024 von 91.000 Euro. Hintergrund der Einschnitte sind vor allem Einsparungen beim Personal, machte Kaiser deutlich.

Ob die Wirtschaftsziele auch mit der Realität übereinstimmen, werde stetig überprüft. In den ersten vier Monaten Januar bis April sei bereits deutlich, dass die Maßnahmen greifen und die Zahlen im Plan seien. Auch die Belegungszahlen bewegten sich laut Kaiser annähernd wieder in dem Bereich wie vor der Coronakrise.

Keine Luft für weitere Einsparungen

Laut Bürgermeister Alexander Guhl sei die Erwartungshaltung für das Ergebnis 2023 positiv. Für den Kraftakt der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter zollte der Bürgermeister „Respekt“. Damit sei aber künftig „keine Luft mehr für weitere Einsparungen“. Die Klinik hatte 2021 bei Umsatzerlösen von 7,5 Millionen Euro rund 5,5 Millionen Personalkostenaufwand. Das Sparpaket beinhaltet Kostenreduzierungen von 655.000 Euro, davon 383.000 Euro beim Personal.

Die letzte gesetzliche Klinik

Die Bad Säckinger Rehaklinik ist die letzte Rehaeinrichtung für gesetzlich Versicherte in Bad Säckingen von einst fünf Kliniken. Die Stadt ist Hauptgesellschafter mit 76 Prozent, 24 Prozent hält der katholische St. Vincentiusverein. Die Einrichtung ist eine Fachklinik zur Rehabilitation von Patienten mit degenerativen Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates, orthopädischen und entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, chronische Schmerzpatienten, Patienten nach operativen Eingriffen wie dem Hüft- oder Kniegelenkersatz sowie Patienten mit Gefäßerkrankungen. Neben der stationären Reha bietet das Haus auch ambulante Rehabilitation für Patienten aus der Region an.

