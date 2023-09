Mit einer Vernissage im Haus Fischerzunft ist die Ausstellung „Schwarzwald und Bad Säckingen“ der Künstlerin Christiane Thorwirth eröffnet worden. Die Ausstellungsräume sind mit den bunten, heiteren und vielfältigen Exponaten der Malerin geschmückt. Die seit fast 30 Jahren in Bad Säckingen wohnende Kunsttherapeutin war von Anfang an von dem Städtchen, seiner umliegenden Landschaft und dem Hotzenwald fasziniert. Deshalb stammen die meisten Motive ihrer Aquarelle aus der Region: fließende Waldbächlein, Waldwege, Bergsee und Schlosspark sowie Stadt- und Rheinuferansichten. Auf Leinwand festgehalten finden sich auch einige Blumenbilder.

Ihre Inspiration schöpft die Malerin aus der Natur. Sie arbeitet vornehmlich im Freien, verbindet sich mental mit den Motiven, um sie später durch das Auftragen mehrerer Schichten auf der Grundlage anthroposophischer Kunst in ihrem Atelier zu komplettieren. Harmonische Farbverläufe und fließende Übergänge zwischen den Farbtönen zaubern eine zarte und schleierhafte Atmosphäre. Dennoch strahlen die filigranen und detailgetreuen Aquarellbilder Lebendigkeit und Frische aus. Zu sehen sind auch Märchenbilder in Anlehnung an die Brüder Grimm. Mit anderen kreativen Menschen ließ die Künstlerin „Leporellos“ entstehen. Dabei handelt sich um faltbare Hefte in Form von langen Papier- oder Kartonstreifen, die ziehharmonikaartig zusammengefügt werden. Verwendet werden Blankopostkarten, die von mehreren Personen mit verschiedenen Motiven gestaltet werden. Durch das Fortführen von Linien und Übergängen erzählen die Bilderserien Geschichten. Eine weitere Passion Thorwirths sind bunte Illustrationen, die mit Haikus ergänzt werden, japanischen Gedichten in drei Zeilen.

Nach einem Gruß der Vorsitzenden des Vereins Haus Fischerzunft, Martina Hofmann, erzählte die Künstlerin Christiane Thorwirth von ihrer Verbundenheit zu Wald und Natur und ihrer Leidenschaft, der Malerei. Peter Rauscher las eigene Gedichte vor. Den musikalischen Rahmen schuf Ellen Hölscher mit der Violine. Einige der zahlreichen Vernissage-Gäste kamen aus der Schweiz und den Niederlanden. Sie alle waren begeistert von der Vielfalt und Qualität der gezeigten Werke. Der anschließende Apéro ermöglichte einen regen Gedankenaustausch.

Zu Person und Ausstellung: Die Malerin Christiane Thorwirth wurde 1954 in Hessen geboren und ist dort aufgewachsen. Sie hat eine Kunsttherapieausbildung absolviert und lange Zeit mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen mit kreativer Gestaltung gearbeitet. Die Ausstellung „Schwarzwald und Bad Säckingen“ im Haus Fischerzunft ist bis 3. Oktober samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.